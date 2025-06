Lecce, tragica scoperta in vico Mondonuovo: trovata senza vita una donna di 78 anni in avanzato stato di decomposizione

LECCE – Una tragica scoperta ha scosso il cuore del centro storico di Lecce: ilè stato ritrovato inall’interno del suo appartamento in, a pochi passi dalle Officine Cantelmo.

L’allarme è scattato nella serata di mercoledì, quando alcuni parenti, insospettiti dal prolungato silenzio della donna e allertati da passanti che avevano notato un’insolita quiete attorno all’abitazione, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, insieme agli agenti della scientifica della questura, che hanno forzato la porta d’ingresso per accedere all’abitazione. Una volta all’interno, si sono trovati davanti a una scena drammatica: il corpo ormai privo di vita dell’anziana, riverso in casa da diversi giorni.

La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria di Lecce, dove sarà sottoposta agli accertamenti di rito per stabilire con precisione le cause e i tempi del decesso. Al momento, non si esclude l’ipotesi di una morte naturale, ma sarà l’esame medico-legale a fornire risposte definitive.

Il caso ha suscitato commozione e sgomento tra i residenti del quartiere, che ricordano la donna come una persona riservata, ma gentile. Ancora una volta, un triste episodio che pone l’accento sul tema della solitudine degli anziani, troppo spesso invisibili nelle grandi e piccole città.