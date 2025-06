Letture in Chiostro, il 4 luglio torna la VI edizione a Putignano

PUTIGNANO – Torna l’appuntamento tradizionale con la cultura e la lettura organizzato dalla Delegazione FAI Trulli e Grotte nel suggestivo Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano. Venerdì 4 luglio alle ore 19:30 si terrà la VI edizione di “Letture in Chiostro”, un momento atteso dagli amanti dei libri e della buona letteratura.

Il consueto quartetto di lettori – Maria Tagliavanti, Nicola Morelli, Egisto Scalini e Pinuccio Polignano – guiderà il pubblico alla scoperta di un testo di grande impatto emotivo e riflessivo. Dopo aver esplorato testi antichi nelle precedenti edizioni, quest’anno si è scelto di puntare sulla contemporaneità con “La Strada” di Cormac McCarthy, romanzo del 2006.

Un’opera complessa, struggente, profetica e lirica, ambientata in un mondo post-apocalittico dove i pochi sopravvissuti vagano come ombre terrorizzate in un’esistenza segnata dalla desolazione e dal dolore. In questo scenario cupo, la relazione tra un padre e il figlio diventa il simbolo di un’umanità che resiste e che custodisce la speranza di una rinascita.

“La Strada”, sebbene scritto quasi vent’anni fa, si rivela oggi più attuale che mai, in un contesto globale segnato da conflitti e fragilità, sottolineando l’importanza di valori come l’amore, la cura e la speranza.

L’ingresso all’evento sarà a contributo libero e volontario a favore del FAI, con le prime file riservate agli iscritti. Data la natura intensa e impegnativa della lettura, si consiglia la partecipazione a un pubblico adulto.

Un’occasione per riflettere insieme sulle sfide del presente attraverso la forza evocativa della parola scritta, immersi nella suggestione storica del Chiostro comunale di Putignano.