Linea Taranto–Potenza, ripresa la circolazione ferroviaria: conclusi i lavori sul ponte del fiume Lato

– È tornata operativa da oggi, 31 maggio, la circolazione ferroviaria sulla linea, al termine degli interventi infrastrutturali che hanno interessato l’asse tra il. Lo rende noto, società del Gruppo FS, che ha completato con successo una serie di opere mirate a migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete.

Il cantiere principale ha riguardato la sostituzione del ponte ferroviario sul fiume Lato, tra le stazioni di Palagiano-Chiatona e Castellaneta Marina, una struttura strategica per la continuità del traffico ferroviario nella zona jonica. A questo intervento si sono aggiunti lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta compresa tra Campomaggiore e Grassano, in Basilicata.

Questi lavori si inseriscono in un più ampio programma di investimenti infrastrutturali avviato da RFI già nel 2024, con l’obiettivo dichiarato di aumentare l’affidabilità, la puntualità e la capacità della rete ferroviaria, elementi essenziali per garantire un servizio sempre più competitivo ed efficiente, anche per il traffico merci.

Ancora in corso i lavori sulla Potenza–Battipaglia

Proseguono invece fino al 30 giugno le attività di potenziamento sulla tratta Potenza–Battipaglia, dove RFI sta intervenendo con una tecnologia all’avanguardia – il Fast System Overail – per il rinnovamento completo dei binari, con conseguente aumento della velocità di linea e una maggiore sicurezza nei collegamenti.

Oltre agli aspetti legati alla rete, il piano prevede anche una serie di interventi infrastrutturali nelle stazioni di Eboli e Picerno, dove verranno realizzati nuovi sottopassaggi, pensiline, ascensori e impianti di sicurezza potenziati, per garantire maggiore accessibilità e comfort ai passeggeri.

Durante tutto il periodo dei lavori, RFI comunica che sono previste modifiche temporanee alla circolazione ferroviaria, con eventuali rimodulazioni di orari e corse. Si consiglia ai viaggiatori di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.