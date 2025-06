Lotto, super vincita a Santeramo in Colle: centrato terno da 22.500 euro

Colpi fortunati anche a Massa Lubrense, Asti e Pavia: distribuiti premi per decine di migliaia di euro

SAN GIULIANO MILANESE – Il Lotto continua a regalare soddisfazioni in tutta Italia. Nell’ultimo concorso, la vincita più alta è stata registrata a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove un fortunato (e abile) giocatore ha centrato un terno secco 4-7-47 sulla ruota di Bari, puntando appena 5 euro e portando a casa 22.500 euro.

Non meno fortunate sono state altre giocate sparse per la penisola. A Massa Lubrense, in provincia di Napoli, un appassionato ha scommesso 8 euro sul terno 8-27-51 sulla ruota di Napoli, aggiudicandosi 18.500 euro. Stessa cifra vinta anche ad Asti, dove un giocatore ha puntato 5 euro su sei numeri sulla ruota di Torino, centrando una quaterna molto redditizia.

Da segnalare anche il caso curioso avvenuto a Pavia: qui sono stati giocati due ambi "gemelli", 65-87 e 54-87, con due giocate da 40 euro ciascuna. Il risultato? Un incasso complessivo di 20.000 euro, dimostrazione che a volte bastano poche combinazioni ben scelte per ottenere premi importanti.

Il Lotto, insomma, continua a premiare la costanza, la passione e – perché no – anche un pizzico di fortuna.