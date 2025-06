Ludwig e Sabrina Salerno accendono l'estate con la hit ''Bollente''

Da Venerdì 13 giugno arriva in radio e in tutti digital store, “Bollente” il nuovo singolo di Ludwig e Sabrina Salerno su etichetta M&P.

Un brano che sa di mare, tramonti infuocati, libertà e passione, nato dalla collaborazione inedita e sorprendente tra Ludwig, tra i protagonisti indiscussi del pop urban italiano e la leggendaria Sabrina Salerno regina della pop-dance che continua a far ballare, intere generazioni.

“Bollente” composto da Ludwig e Sabrina è un concentrato di energia, ritmo e sensualità. Il sound tropicale e travolgente, trasporta immediatamente in un mondo fatto di party sulla playa, di tequila, di corpi che si sfiorano nei dancefloor, sorrisi complici e occhi che brillano sotto le stelle.

Al centro del brano una frase semplice ma allo stesso tempo banger: “io e te baby“. Un ritornello che si stampa in testa al primo ascolto, diventando subito un tormentone da cantare a squarciagola in macchina o sotto l’ombrellone. È il tipo di hook che nasce per essere virale, per unire generazioni e far ballare chiunque, ovunque. “Bollente” è molto più di una summer hit: è un inno alla complicità, alla leggerezza, al desiderio che esplode quando tutto intorno profuma d’estate, è il racconto di un incontro tra due persone che si attraggono, si rincorrono, si trovano, senza promesse, ma con la voglia di vivere tutto, adesso. Il brano è accompagnato dal videoclip girato a Mikonos.