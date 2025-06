Demodée: in radio il nuovo singolo ''Non ci credo''

Il rifiuto delle frasi fatte e delle illusioni che portano ad inquietudine interiore e solitudine, oltre ad un senso di smarrimento. Demodée, giovane talento da tenere sott'occhio, torna con il nuovo singolo ''Non ci credo'', disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, un brano che racconta il desiderio di una donna che desidera il cambiamento e la consapevolezza, una voce sincera e potente che è una precisa dichiarazione d'intenti.

Demodée è una giovane cantante originaria di Padova, classe 2006, che fonde la raffinatezza estetica con un'intensa ricerca espressiva. Studentessa di liceo scientifico, ha coltivato fin da bambina una profonda passione per la musica, studiando canto, pianoforte e songwriting e partecipando a concorsi e progetti musicali in Italia e all’estero.

Nel corso degli anni ha collezionato molteplici riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la vittoria come Junior Grand Champion Performer of the World ai WCOPA di Hollywood, il primo posto a Sanremo Junior e la partecipazione a numerosi concorsi europei, fino alle esperienze come corista per Roby Facchinetti, Gianni Morandi (Rai 1) e nei concerti-tributo a Ennio Morricone.

Demodée è un progetto musicale che riflette la sua anima elegante e fuori dal tempo, capace di unire voce, presenza scenica e sensibilità artistica. Con i suoi primi singoli Sconosciuti e Specchi, ha iniziato a raccontare il suo mondo interiore, dove musica, moda e introspezione si intrecciano in un’identità autentica e in evoluzione.