Magistrati, avvocati e docenti da tutta Italia: a Foggia confronto sull’oralità del processo

FOGGIA – “Umanesimo giuridico e oralità del processo”: è questo il titolo dell’importante convegno che si terrà a Foggia, venerdì 13 giugno 2025, a partire dalle ore 15.30. Nell’aula 5 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, in Largo Giovanni Paolo II, magistratura, avvocatura e mondo accademico si confronteranno su una questione sempre più dibattuta: le opportunità, i limiti e le trasformazioni apportate dall’udienza cartolare. L’udienza (o trattazione) cartolare è una modalità di trattazione del processo civile in cui l'udienza orale è sostituita da un deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni. Questa modalità è stata introdotta diversi anni fa come risposta alla pandemia di COVID-19, per consentire la prosecuzione dei processi anche in presenza di restrizioni agli spostamenti. L'udienza cartolare può essere utilizzata per udienze in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. La norma che prevede questa modalità è l'articolo 127-ter del Codice di Procedura Civile. Questa modalità mira a velocizzare il processo e ridurre gli affollamenti nelle aule di tribunale.L’incontro del 13 giugno è organizzato dalla Camera Civile di Foggia, presieduta dall’avvocato Fabrizia Martelli, e dall’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con ANM (Associazione Nazionale Magistrati), Unione Nazionale Camere Civili e Ordine degli Avvocati di Foggia. A introdurre i temi del dibattito pubblico saranno i saluti istituzionali portati all’uditorio da: Lorenzo Lo Muzio, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia; Michele Trimarchi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; Sebastiano Luigi Gentile, presidente del Tribunale di Foggia; Gianluca Ursitti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; Antonio Diella, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Foggia e autorevole esponente della ANM; Fabrizia Martelli, presidente della Camera Civile di Foggia. A seguire, gli interventi dei relatori: il presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili Alberto Del Noce; il Giudice civile presso il Tribunale di Bari Gianluca Tarantino; il professore associato di Diritto processuale civile dell’Università di Foggia Mario Pio Fuiano. I lavori del convegno saranno coordinati da Gianpaolo Impagnatiello, professore ordinario di Diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia.