Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Lecce: via alla ricerca del nuovo tecnico

- È ufficiale: Marco Giampaolo non sarà l’allenatore del Lecce nella prossima stagione di Serie A. La decisione è arrivata nella mattinata di martedì 10 giugno, al termine di un incontro tra il presidente del club salentino, Saverio Sticchi Damiani, e il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino.

Nonostante la salvezza conquistata nella stagione appena conclusa, la dirigenza giallorossa ha scelto di non confermare il tecnico, che lascia quindi la panchina dopo pochi mesi alla guida della squadra pugliese.

Per la successione di Giampaolo sono già emersi alcuni nomi. In cima alla lista dei possibili sostituti ci sono Eusebio Di Francesco, Paolo Vanoli e Alberto Gilardino. Di Francesco, reduce dalla retrocessione in Serie B con il Venezia, rappresenterebbe una scelta d’esperienza. Vanoli ha chiuso la stagione alla guida del Torino, mentre Gilardino, dopo l’esperienza al Genoa, è stato esonerato e sostituito da Patrick Vieira.

La dirigenza del Lecce ha già avviato i contatti per definire al più presto il nuovo allenatore, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Ancora una volta, la salvezza sarà l’obiettivo principale dei giallorossi nella stagione 2025/26.