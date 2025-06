Miss Red Carpet: quando la bellezza diventa racconto, talento e impegno. La finale 2025 sarà in Puglia

NARDO'non è solo un concorso di bellezza. È una visione. Un progetto che scardina i canoni tradizionali dei beauty contest per trasformarsi in un, fatto di storie, sogni, passioni e talenti. Un’iniziativa nazionale ideata da, che ha trovato nella– e più precisamente nel– un terreno fertile, grazie all’impegno e alla visione dell’, oggi referente ufficiale della competizione per la regione.

L’obiettivo del contest è chiaro e potente: ridefinire la figura della “miss”, superando l’immagine mercificata e bidimensionale della donna, per darle voce, spazio, prospettive. La bellezza, certo, resta protagonista, ma viene riletta attraverso una lente più autentica: quella della determinazione, del talento e dell’identità personale.

Mariangela Presicce: una storia simbolo per il progetto

Nel 2023, il concorso ha visto brillare il nome della pugliese Mariangela Presicce, che dopo aver conquistato il titolo di Miss Puglia, ha portato la sua forza e il suo talento fino alla finale di Venezia, centrando un doppio traguardo: entrare nella Top 10 nazionale e conquistare il prestigioso titolo di Miss Red Carpet Talent.

Un successo che non è stato solo individuale, ma ha dato nuova linfa all’intero movimento pugliese. L’Associazione Salentina, ispirata dai risultati ottenuti e dal valore del progetto, ha intensificato il proprio impegno, promuovendo selezioni in tutto il territorio regionale, raccogliendo grande partecipazione e riscontri entusiastici.

Il 2025: la finale nazionale sbarca in Puglia

Il 2025 sarà un anno storico per Miss Red Carpet. Per la prima volta, la finale nazionale si svolgerà in Puglia, precisamente nella magica cornice del Castello di Nardò, il 4 luglio. Un evento di rilievo che porterà nel cuore del Salento le finaliste provenienti da ogni regione d’Italia, offrendo visibilità nazionale non solo al concorso, ma anche a un territorio ricco di fascino, storia e cultura.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Nardò, con il convinto sostegno del sindaco Pippi Mellone e del delegato allo spettacolo e commercio Lelè Manieri. Una scelta che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere la cultura e le eccellenze del territorio, valorizzando location storiche e dando impulso al turismo esperienziale.

Oltre la passerella: un trampolino per il futuro

Miss Red Carpet non si ferma alla passerella. È un vero e proprio incubatore di opportunità, un punto d’incontro tra le aspirazioni delle partecipanti e il mondo professionale della moda, dello spettacolo e della comunicazione. Alle selezioni e alla finale partecipano fotografi, stilisti, agenzie, registi, attori e creativi, offrendo alle ragazze esperienze reali e, in alcuni casi, vere e proprie occasioni di carriera.

Un progetto che ha saputo evolvere ed espandersi, rimanendo però ancorato ai suoi valori fondanti: rispetto, autenticità, crescita personale e collettiva.

La rete di sostegno: Giubbe Verdi e territorio

Dalla sua nascita, Miss Red Carpet ha potuto contare sulla collaborazione con l’Associazione Giubbe Verdi, che supporta l’iniziativa sul piano logistico e valoriale. Un sodalizio che dura nel tempo e che continua a crescere all’insegna del rispetto reciproco e della condivisione di obiettivi educativi e culturali.

In conclusione

Miss Red Carpet è molto più di un concorso. È una piattaforma di riscatto, di sogni e di possibilità. Un palcoscenico che valorizza le donne nella loro complessità, offrendo loro non solo uno spazio di visibilità, ma una vera occasione di crescita personale e professionale. E la Puglia, con il suo entusiasmo e la sua bellezza, si prepara a scrivere una pagina importante di questo racconto.

Vincenzo Manieri