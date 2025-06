Marky Ramone arriva al Circolo Magnolia di Milano

Il 9 luglio, al Circolo Magnolia di Milano arriva Marky Ramone, batterista del leggendario gruppo rock punk Ramones, che torna in Italia per un imperdibile live con la band MARKY RAMONE’S BLITZKRIEG.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della scena rock punk e per chiunque voglia vivere l’energia travolgente dei Ramones. Con oltre 1.700 concerti alle spalle e l’introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, Marky Ramone continua a portare in tour lo spirito immortale del punk newyorkese. Un live unico che ripropone tutti i singoli iconici della band rock punk americana per eccellenza, da “Sheena is a Punk Rocker” a “Rockaway Beach”, da “Rock'n'roll high school” a “I wanna be sedated”.

Il gruppo Marky Ramone’s Blitzkrieg è composto da Marky Ramone alla batteria, Marcelo Gallo alla chitarra, Pela alla voce e Martin Sauan al basso.

I biglietti per l’evento sono disponibili al seguente link: https://dice.fm/event/8ebqx2-marky-ramones-blitzkrieg-9th-jul-circolo-magnolia-estivo-segrate-tickets?lng=it

Marky Ramone è nato a New York nel 1952, è un batterista statunitense, conosciuto per essere stato membro dei Ramones dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo avvenuto nel 1996. Il suo ingresso nel mondo della musica avviene già nel 1968 quando insieme a Kenny Aaronson e Richie Wise forma i Dust, iconica band del panorama Hard Rock americano, per poi proseguire nel 1973 con gli Estus.

Dopo una breve collaborazione con Wayne County & The Backstreet Boys, nel 1976 entra a fa parte di The Voidoids, storica band con cui pubblica "Blank Generation", uno dei manifesti del punk rock. Nel 1978 entra nei Ramones con cui suona per oltre 1.700 concerti e incide diversi album iconici tra cui "Road to Ruin", il controverso "End of the Century", "Pleasant Dreams", "Mondo Bizarro" e "Acid Eaters". Dopo il ritiro dei Ramones, fonda un nuovo gruppo punk, Marky Ramone and the Intruders, con i quali ha registrato due album. Nel 2000 collabora con Joey Ramone per la realizzazione del suo album solista, “Don't Worry About Me”.

Nel 2001 i Ramones sono il primo gruppo punk della storia a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2004 ha preso parte ad un indimenticabile concerto per il 30° anniversario dei Ramones e, lo stesso anno pubblica il DVD "RAW", che arriva in top 5 di Billboard e viene certificato come "DVD d'oro" in tre paesi. Nel 2008 ha collaborato con la band punk canadese Teenage Head per “Teenage Head with Marky Ramone”. Parallelamente, inizia altre attività extra-musicali: nel 2010 lancia una linea di abbigliamento con Tommy Hilfigher e più recentemente si dedica a seguire la mostra “Marky Goes Mental” con i suoi quadri. Dal 2007 si esibisce in giro per il mondo con la sua attuale band, Marky Ramone’s Blitzkrieg, con cui ha recentemente pubblicato un 10” con la rivisitazione di alcuni classici tra cui “New York, New York”.