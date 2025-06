Martina Franca, uomo nudo passeggia in centro: indagini in corso per identificarlo

Sconcerto e curiosità questa mattina nel centro cittadino, dove un uomo è stato avvistato mentre camminava completamente, per le vie più frequentate della città. A raccontarlo sono stati numerosi cittadini, tra passanti e commercianti, che lo hanno visto passeggiare con, apparentemente tranquillo e privo di qualsiasi segno di agitazione.

L’insolita scena ha immediatamente attirato l’attenzione e in pochi minuti sono partite diverse segnalazioni alle Forze dell’Ordine, che si sono recate sul posto per cercare di rintracciare l’uomo. Tuttavia, al momento dell’arrivo degli agenti, dell’uomo non c’era già più traccia.

Sono ora in corso le indagini per risalire alla sua identità. La Polizia sta acquisendo e visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire il percorso compiuto dall’uomo e identificare eventuali punti di accesso o di fuga.

Al momento non si escludono diverse ipotesi: dalla possibile provocazione o gesto dimostrativo, a problematiche di tipo psicologico. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine per agevolare l’identificazione.