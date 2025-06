Maxi operazione antidroga tra Foggia e la Puglia: 11 arresti, smantellata rete di spaccio gestita da un cittadino albanese

FOGGIA – È scattata nella mattinata di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di, gravemente indiziate del reato di. L’indagine, condotta dale coordinata dalla, ha fatto emergere una rete criminale attiva in diverse zone della Puglia.

Il traffico di droga, secondo gli inquirenti, interessava un ampio territorio che comprendeva Lesina, Campomarino, Sannicandro Garganico, Cerignola e Ruvo di Puglia, e vedeva al vertice un cittadino albanese con il ruolo di “grossista” e principale fornitore di cocaina e hashish nella zona. Le attività illecite venivano gestite con particolare cautela, ricorrendo principalmente a applicazioni di messaggistica criptata e solo raramente a telefonate tradizionali.

L’indagine si è avvalsa di tecniche investigative complesse, tra cui il monitoraggio di tre autovetture intestate a un noleggiatore del Gargano ma in uso al presunto capo dell’organizzazione. Questo ha permesso agli investigatori di risalire ai contatti e ricostruire la rete di spaccio, comprendente noti pregiudicati locali.

Due episodi in particolare hanno fornito riscontri determinanti: una trattativa documentata in video tra il presunto fornitore, un pregiudicato e un altro cittadino albanese ancora non identificato a Ruvo di Puglia, e il trasporto di circa 13 kg di droga con l’uso di armi da fuoco per garantirne la sicurezza.

L’operazione ha così smascherato un traffico di droga profondamente radicato nel tessuto criminale della provincia di Foggia, coinvolgendo numerosi pluripregiudicati e soggetti operanti in diverse province pugliesi. La capillare attività investigativa conferma la pericolosità del gruppo criminale e l’urgenza di contrastare forme di criminalità sempre più sofisticate e interconnesse.