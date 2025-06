Dalla medaglia al badge: a Bari la scuola del futuro parla digitale con IQC alla RoboCupJunior 2025

BARI - All’interno della cornice internazionale della RoboCupJunior 2025, in corso dal 4 al 7 giugno presso la Fiera del Levante di Bari, la robotica educativa incontra l’innovazione nella valorizzazione delle competenze. Protagonisti dell’iniziativa sono Davide Bernard e Valentina Amendola dell’Italian Quality Company (IQC) di Bologna, impegnati a presentare – con speech, demo e un desk interattivo – il potenziale dei digital badge come nuovo strumento per raccontare ciò che gli studenti imparano, fanno e diventano. Con il progetto “From Medal to Badge”, l’obiettivo è andare oltre la semplice vittoria: rendere visibile il valore delle competenze acquisite attraverso esperienze di apprendimento attivo, come quelle della RoboCupJunior. BARI - All’interno della cornice internazionale della RoboCupJunior 2025, in corso dal 4 al 7 giugno presso la Fiera del Levante di Bari, la robotica educativa incontra l’innovazione nella valorizzazione delle competenze. Protagonisti dell’iniziativa sono Davide Bernard e Valentina Amendola dell’di Bologna, impegnati a presentare – con speech, demo e un desk interattivo – il potenziale deicome nuovo strumento per raccontare ciò che gli studenti imparano, fanno e diventano. Con il progetto “From Medal to Badge”, l’obiettivo è andare oltre la semplice vittoria:attraverso esperienze di apprendimento attivo, come quelle della RoboCupJunior. Nell’intervista che segue, Bernard e Amendola ci accompagnano tra i temi dell’innovazione didattica, dell’orientamento e del riconoscimento formativo, offrendo uno sguardo pratico e concreto su come badge digitali e tecnologie educative possano migliorare la scuola italiana, partendo da un’arena in cui robotica e passione per il futuro vanno di pari passo.

D: Come funziona la vostra piattaforma C-Box e a chi si rivolge principalmente?



R: «C-Box è una piattaforma digitale che consente di creare e gestire Open Badge certificati, rendendo visibili e verificabili le competenze acquisite in contesti formativi diversi. Si rivolge a enti di formazione, scuole, aziende, università e associazioni che vogliono valorizzare il sapere in modo innovativo. Grazie alla tecnologia blockchain e all’integrazione con l’intelligenza artificiale, C-Box assicura badge sicuri, personalizzati e facilmente condivisibili, trasformando ogni competenza in una credenziale riconoscibile e spendibile nel mondo del lavoro, nella formazione continua e in ogni contesto in cui il valore delle abilità conta davvero.»



D: In che modo i digital badge possono aiutare studenti e docenti nel riconoscimento delle competenze?



R: «I digital badge aiutano studenti e docenti a rendere visibili e tracciabili le competenze acquisite. Per gli studenti diventano un portfolio dinamico che racconta cosa sanno fare davvero, collegando l’apprendimento scolastico ed extrascolastico. Per i docenti sono uno strumento per osservare il progresso, personalizzare il feedback e valorizzare anche ciò che sfugge alla valutazione tradizionale. In questo modo, ogni traguardo formativo diventa riconoscibile, condivisibile e spendibile in contesti reali.»

D: Quali sono le reazioni di studenti e insegnanti durante la RoboCupJunior a Bari?



R: «Durante la RoboCupJunior 2025 a Bari, studenti e insegnanti hanno mostrato entusiasmo e coinvolgimento. L'evento ha offerto un'opportunità unica per confrontarsi su tematiche legate alla robotica educativa e alle discipline STEM, favorendo l'apprendimento attraverso l'esperienza pratica e la collaborazione internazionale. La partecipazione attiva a seminari, workshop e laboratori ha permesso ai docenti di approfondire metodologie didattiche innovative, mentre gli studenti hanno potuto mettere in pratica le loro competenze in un contesto stimolante e multiculturale .



Inoltre, l'introduzione dei digital badge tramite la piattaforma C-Box ha rappresentato una novità significativa, offrendo a tutti i partecipanti—studenti, docenti e visitatori—la possibilità di ottenere un riconoscimento digitale delle competenze acquisite durante l'evento. Questa iniziativa ha suscitato interesse e apprezzamento, evidenziando l'importanza di strumenti innovativi per la valorizzazione delle competenze nel contesto educativo».



In sintesi, la RoboCupJunior 2025 ha rappresentato un'esperienza formativa arricchente, promuovendo l'entusiasmo per la robotica e l'innovazione tra studenti e insegnanti.



D: Pensate che i digital badge possano diventare uno strumento stabile nel sistema scolastico italiano?



R: «Assolutamente sì, crediamo che i digital badge abbiano tutte le potenzialità per diventare uno strumento stabile e strategico nel sistema scolastico italiano. Offrono una risposta concreta alla necessità di valorizzare l’apprendimento in tutte le sue forme, anche quelle che spesso sfuggono alla valutazione tradizionale. Un ringraziamento speciale va all’Istituto Japigia, che è stato tra i primi a credere e a sperimentare l’uso dei badge in ambito scolastico: grazie alla loro visione, abbiamo potuto osservare da vicino quanto questo strumento possa motivare gli studenti e supportare i docenti nel riconoscimento delle competenze. Se integrati con intelligenza nei percorsi didattici, i badge possono davvero rafforzare il legame tra scuola, università e mondo del lavoro, promuovendo un’educazione più inclusiva, orientata al futuro e centrata sullo studente»

R: «A differenza delle medaglie, che rappresentano un simbolo statico di partecipazione o impegno, i digital badge raccontano una vera e propria storia di apprendimento. Rendono visibili, verificabili e condivisibili le competenze acquisite dagli studenti, trasformando esperienze scolastiche e progetti in prove concrete di ciò che sanno fare. Sono strumenti strategici che valorizzano ogni tappa del percorso educativo, dando voce anche ai talenti che spesso restano invisibili dietro un semplice voto o una medaglia.»