Medimex 2025, quarta giornata: musica, parole e visioni tra St. Vincent, Primal Scream e Don Letts

TARANTO – La quarta giornata del, il festival internazionale di musica e innovazione promosso dacon il supporto di, è un’esplosione di energia tra, incontri culturali e attività professionali.

Tra i protagonisti più attesi, St. Vincent e Primal Scream, in concerto questa sera alla Rotonda del Lungomare (dalle 20:30), preceduti dall’opening act dei pugliesi Comrad. A seguire, dalle 23:30, lo Spazioporto accoglie il leggendario Don Letts per un DJ set travolgente tra reggae, dub, punk e contaminazioni globali.

Don Letts: The Clash e l’eredità punk-reggae

Nel pomeriggio, Don Letts è stato protagonista di un emozionante talk al Teatro Fusco, “The Clash: (canzoni di) Gioia e Rivoluzione” condotto da Carlo Massarini, dedicato alla storica band punk britannica. Un’occasione per riflettere su come musica e impegno sociale possano convivere in un linguaggio potente, irriverente e ancora attuale.

Ghemon tra parole e musica

Al Caffè Letterario Cibo per la Mente, Ghemon ha presentato il suo ultimo libro Nessuno è una cosa sola (Rizzoli), intervistato da Corrado Minervini. Un’autobiografia profonda, in cui il rapper e cantautore esplora la sua identità multipla tra musica, emozioni e riflessioni sulla contemporaneità.

Le strade del Mediterraneo: ultimo appuntamento con Magalí Datzira

Alle 19:30, al terzo e ultimo appuntamento del progetto “Le strade del Mediterraneo”, curato da Antonio Diodato, protagonista è stata Magalí Datzira, contrabbassista e cantautrice di Barcellona. La sua voce intensa ha attraversato un universo sonoro tra jazz, pop elettronico e vibrazioni mediterranee, emozionando il pubblico con brani tratti dal nuovo album La salut i la bellesa.

Formazione, networking e industria musicale

La giornata è stata ricca anche sul fronte professionale:

Proseguono i lavori della Medimex Music Factory (in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana) e Medimex Music Business Management (co-branding con 24ORE Business School).

Alle ore 10.30, il talk del tre volte vincitore di Grammy Marc Urselli , che ha condiviso la sua esperienza tra gli studi di New York, Londra e Los Angeles.

Alle ore 11, il panel “Back to the streets” ha esplorato le connessioni tra jazz, hip hop e street culture.

Alle 11.30, un confronto sull’intelligenza artificiale nella musica ha coinvolto Enzo Mazza (FIMI), Alessandro Grassi (SIAE), Salvatore Sica e l’artista Sarafine , moderati da Andrea Silenzi .

Alle 15, il Tavolo Tecnico tra Regioni per la valorizzazione della musica a livello nazionale e il panel su “Operatori culturali per la creatività urbana”, curato da INWARD, hanno aperto spazi di dialogo interistituzionale.

Bari ospita l’European Jazz Conference 2025

Alle 16:00, presso l’università, la presentazione ufficiale della European Jazz Conference 2025, che si terrà a Bari, ha visto gli interventi di Karolina Juzwa (presidente EJN), Giambattista Tofoni, Roberto Ottaviano e Paolo Ponzio.

Tutti gli eventi su medimex.it

Il programma completo, con tutte le attività, concerti, talk e workshop, è disponibile sul sito ufficiale medimex.it. Medimex è sostenuto da SIAE, Rai Radio, Rai Radio 1 e Rai Radio 2 come media partner.

Con la musica che attraversa generi, culture e generazioni, Medimex si conferma ancora una volta punto di riferimento per la scena musicale italiana e internazionale.