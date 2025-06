Medimex 2026: la musica internazionale torna a Taranto dal 16 al 20 giugno

TARANTO - Taranto si prepara a riaccendere i riflettori sulla musica internazionale: il, promosso dae parte delle azioni diin collaborazione con la, tornerà nella città dei due mari dal. L’annuncio arriva al termine di un’edizione 2025 da record, che ha visto la partecipazione di oltree generatosui social, con circacoinvolti e grande copertura mediatica.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato:

“Si chiude con il concerto dei Massive Attack, coerente con i messaggi di pace, creatività e tutela dell’ambiente che abbiamo voluto trasmettere. Non siamo mai saliti sul palco: abbiamo lasciato parlare la musica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, in un momento delicato per Taranto. È il mio ultimo Medimex da presidente, ma continuerò a sostenere questa città”.