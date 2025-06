De Mucci (NPSI Puglia): 'Auspichiamo che il centrodestra pugliese riesca ad individuare la figura del candidato presidente'

"Nelle scorse settimane si è riunita la segreteria regionale del Npsi di Puglia e vari temi sono stati affrontati dall’organizzazione del partito sino alle prossime elezioni regionali. Negli ultimi tempi la compagine socialista sta crescendo sul territorio pugliese e ai segretari provinciali è stato chiesto un ulteriore sforzo con il compito di organizzare il partito nei propri territori di competenza, così da favorire l’ingresso di donne ed uomini che hanno a cuore i valori liberali e riformisti del socialismo tricolore, che in Italia è rappresentato dal presidente Stefano Caldoro" si legge in una nota stampa a cura di Luigi De Mucci, segretario regionale di Liberali e Riformisti NPSI Puglia. "Nelle scorse settimane si è riunita la segreteria regionale del Npsi di Puglia e vari temi sono stati affrontati dall’organizzazione del partito sino alle prossime elezioni regionali. Negli ultimi tempi la compagine socialista sta crescendo sul territorio pugliese e ai segretari provinciali è stato chiesto un ulteriore sforzo con il compito di organizzare il partito nei propri territori di competenza, così da favorire l’ingresso di donne ed uomini che hanno a cuore i valori liberali e riformisti del socialismo tricolore, che in Italia è rappresentato dal presidente Stefano Caldoro" si legge in una nota stampa a cura di Luigi De Mucci, segretario regionale di Liberali e Riformisti NPSI Puglia.





"In vista dei prossimi appuntamenti elettorali i socialisti del Npsi sicuramente saranno in campo con il centrodestra, per difendere la nostra storia, la nostra identità e, sin da subito, siamo disponibili anche a costruire un’alleanza elettorale con quei movimenti politici e civici che vorranno dire basta a questo centrosinistra pugliese, che ha portato la Puglia, tra scandali giudiziari, i disastri del sistema sanitario regionale, la Xylella, l’Ilva ed il trasformismo politico ad essere confinata negli ultimi posti tra le regioni italiane. Il simbolo del Garofano sarà sicuramente presente sulla scheda elettorale delle elezioni regionali in Puglia in alleanza con altri partiti o anche con una propria lista, ma sicuramente ci saremo, perché rappresentiamo quella storia, che è pronta a costruire le pagine del prossimo futuro. Non possiamo in alcuno modo delegare ad altri le scelte sul futuro della Regione Puglia e delle future generazioni e, per questo, auspichiamo, in tempi brevi, che il centrodestra pugliese riesca ad individuare la figura del candidato presidente" si legge ancora nella nota stampa di Luigi De Mucci.