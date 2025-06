Miss Mondo 2025 pronta a proclamare la reginetta della bellezza italiana

Le Top30 in rappresentanza di tutte le regioni si sfidano per fascia e corona. In Palio il biglietto per Miss World





All’Eco Resort le Sirenè di Gallipoli è tutto pronto. Questa sera, inizio previsto pe le 20.30, andrà in scena la bellezza italiana rappresentata dalla Top 30 di Miss Mondo Italia 2025. Saranno queste bellissime ragazze in rappresentanza di tutte le regione del "Bel Paese", a contendersi il pass per la finale internazionale di Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.





Lo show finale e gli ospiti





Lo show finale che incoronerà la Miss Mondo 2025 si svolgerà, come noto, nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè, struttura del nertwork alberghiero Caroli Hotels, struttura incastonata tra il verde della macchia mediterranea del parco terrestre di Punta Pizzo, le bianche spiagge del litorale costiero della ‘Città Bella e lo splendido mar Jonio, come sempre turchese e cristallino. Sarà ai bordi della grande piscina de Le Sireneè, che le finaliste a colpi di interviste, defilè di alta moda e balletti, coreografati da Imma Maggino sotto la supervisione della direttrice artistica Maria Rosaria De Simone, si contenderanno l’ambito titolo. A presentare la serata finale sarà lo show man ed autore di programmi Rai, Antonio Mezzancella, bravo ed ecclettico come sempre. Tanti gli ospiti attesi e tra questi la special guest la trasformista americana Solange Kardinaly e la Miss Mondo in carica, la bellissima Lucrezia Mangilli.

Miss Mondo Italia Final Show. Palco e passerella sospesi in acqua. Ledwall e luci per uno spettacolo interrativo e di livello. Miss Mondo Live Space. Una passerella interrativa sospesa in acqua.

"Per l’edizione di Miss Mondo Italia 2025 il grande palco che ospiterà lo show finale sarà ancora più grande e glamour – spiega il direttore tecnico logistico Angelo Guadadiello -. Un in vestimento importante che rispecchia la chiara e ferma volontà della direzione nazionale della kermesse, che ha voluto così impreziosire la location della finalissima, Di fatto è stata cstruiti dai tecnici di Miss Mondo Italia un’installazione unica ed originale che vede coinvolta la piscina de Le Sirenè. Sul grande palco montato completamente in acqua, come se fosse sospeso praticamente, si sviluppa una scenografia moderna – continua il direttore esecutivo – che ruoterà attorno sia ad un ledwall centrale di dodici metri di lunghezza per cinque di altezza sia a due quinte interattive sempre a tecnologia ledwall. Anche gli effetti luci saranno di ultima generazione e tecnologicamente avanzati e soprattutto calati nella stupenda cornice naturale della location tra natura e artificio. Il back-stage infine – conclude Guadadielo - sarà composto da varie sezioni (make up artist – hair stilist e fitting) di camerini che come ovvio saranno sia a disposizione degli artisti ospiti della show finale sia delle Top 30 Miss".





After Show. Imperdibile il Party Miss Mondo 2025





La notte di Miss Mondo 2025, come da tradizione, non finirà con la proclamazione. Miss, artisti, giornalisti e tutti gli ospiti della kermesse, si ritroveranno per l’esclusivo e blindatissimo l’After Show che si svolgerà nel suggestivo ed originale scenario della "Terrazza Rosso di Sera – Le Sirenè Caroli Hotels". Un party con tanto di torta e bollicine, che si preannuncia imperdibile, e che sarà caratterizzato da musica, spettacoli e sorprese.