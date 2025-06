Miss Mondo Italia 2025: assegnate le prime fasce speciali, tra glamour e impegno per l’ambiente

– Si accende l’entusiasmo per Miss Mondo Italia 2025 e Gallipoli si conferma capitale della bellezza e dell’eleganza. Sono giàassegnate nell’ambito del concorso, mentre cresce l’attesa per la finalissima in programma domenica 15 giugno presso

Le prime fasce speciali

La prima fascia a essere assegnata è stata “La Miss del Web by Agricola – birra artigianale e popolare”, frutto di un contest online che ha raccolto centinaia di migliaia di voti da tutta Italia. A conquistare il titolo è stata Arianna Tuccillo, originaria della Campania, premiata nel giorno della selezione delle Top 30 finaliste.

Le altre due fasce sono legate direttamente al circuito internazionale di Miss World.

Miss Mondo Beach è stata assegnata alla veneta Beatrice Rossi , al termine di una sfilata esclusiva sulla spiaggia bianca de Le Sirenè, impreziosita dai gioielli di Franco Freddo .

Miss Mondo Sport, dedicata al mondo del fitness e delle prove atletiche, è andata invece alla grintosa umbra Sofia Morlupi.

Ancora in fase di definizione le fasce Miss Mondo Talent, con le finali in corso al Teatro Schipa di Gallipoli, e Miss Mondo Model, che sarà assegnata questa sera nella suggestiva cornice della cascata monumentale di Santa Maria di Leuca.

A immortalare tutti i momenti salienti del concorso è Marco Perulli, fotografo ufficiale della manifestazione, professionista affermato nel mondo della moda e della comunicazione visiva.

Le Miss per l’ambiente: visita al “Sirenello”

Le bellezze in gara non sono solo regine di stile ma anche ambasciatrici di valori. Le Top 30 finaliste hanno infatti partecipato a una giornata dedicata all’educazione ambientale presso il Sirenello, il bosco didattico situato all’interno del Parco Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo.

Guidate da esperti ambientali, le Miss hanno percorso i sentieri del bosco, partecipando a laboratori didattici e attività a contatto con la natura. “È stato un momento speciale, a stretto contatto con un ecosistema costiero di straordinaria bellezza – hanno raccontato –. Dune sabbiose ricoperte da ginepri coccoloni, gigli di mare, campanelle delle spiagge, e tanti uccelli marini: dai gabbiani corallini agli svassi, fino alle specie migratorie come quaglie, tortore e fratini”.

Un’esperienza che conferma lo spirito di Miss Mondo: unire bellezza, talento e consapevolezza sociale e ambientale, dando voce a una generazione di giovani donne pronte a rappresentare con orgoglio il nostro Paese nel mondo.