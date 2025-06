“Fino alla fine del mondo”, la Director’s Cut restaurata del cult di Wim Wenders arriva in Puglia

BARI - Un evento imperdibile per gli amanti del grande cinema d’autore: giovedì 12 giugno alle ore 18, in contemporanea a, sarà proiettata la versione restaurata e integrale di “Fino alla fine del mondo” (Until the End of the World, 1991), capolavoro del regista tedesco, nella sua rarada quasidi durata.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Cinema Addiction”, nel ciclo intitolato “Novecento, auf wiedersehen”, a cura di Apulia Film Commission. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti, e la visione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il film: un’odissea moderna tra tecnologia e immagini

Definito dallo stesso Wenders come “il road movie definitivo”, Fino alla fine del mondo è un’epica riflessione sul rapporto tra uomo e immagine, ambientata in un futuro vicino (il film fu girato nel 1990 e immagina il mondo alla soglia del nuovo millennio).

Nel cast: William Hurt, Max von Sydow, Solveig Dommartin, Sam Neill e Jeanne Moreau. La trama ruota intorno alla tecnologia sviluppata dal Dr. Farber (von Sydow) per far "vedere" sua moglie cieca (Moreau) attraverso le registrazioni visive del figlio Sam (Hurt), che intraprende un viaggio in giro per il mondo per raccogliere immagini significative. Lo segue Margot (Dommartin), donna francese innamorata di lui, a sua volta seguita dallo scrittore Eugene (Neill), che documenta il tutto con occhio critico.

Wenders non nasconde il cuore filosofico dell’opera: “In principio era la parola. E se alla fine rimanesse solo l’immagine?” è la riflessione che attraversa l’intero film, sempre più attuale nell’epoca digitale.

La versione definitiva di Wenders

La Director’s Cut di 287 minuti è il montaggio che Wenders volle realizzare nel 1994, due anni dopo l’uscita cinematografica del film. Frustrato dai tagli imposti dai distributori, il regista tedesco volle restituire al pubblico la sua visione completa, fedele all’ambizione e alla complessità della storia. La versione restaurata presentata in Puglia è frutto del lavoro di CG Entertainment, che ha curato anche un nuovo artwork celebrativo per l’occasione.

Colonna sonora leggendaria

Non meno iconica è la colonna sonora, una delle più memorabili del cinema anni ’90, con brani di:

U2, Talking Heads, Lou Reed, Peter Gabriel, Depeche Mode, R.E.M., Nick Cave & The Bad Seeds, Elvis Presley, Elvis Costello, Neneh Cherry, Patti Smith, e molti altri. Un viaggio musicale che accompagna e amplifica l’esperienza sensoriale ed emotiva del film.

Dove vedere il film in Puglia – Giovedì 12 ore 18

Bari – Anchecinema

Foggia – Laltrocinema Cicolella (in collaborazione con il Comune di Foggia)

Lecce – Cinelab Cineporto di Lecce

Taranto – Cineporto - Spazioporto

Una proiezione evento, rara e preziosa, per riscoprire un capolavoro visionario che continua a interrogare il nostro rapporto con la memoria, le immagini e il futuro.