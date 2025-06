MoBlack, il dj icona dell’Afro House, all’Elephant Park in extended set

TARANTO - Sabato 21 giugno per il primo appuntamento della stagione estiva 2025 dell’Elephant Park di Ginosa marina (Ta) si esibirà MoBlack, dj e produttore musicale partenopeo noto in tutto il mondo per il suo contributo alla scena Afro House con la sua etichetta MoBlack Records.Mimmo Falcone all’anagrafe, ha iniziato a lavorare come dj all’interno di radio locali e feste già all’età di quindici anni. La musica era la sua grande passione, ma inizialmente rimase un hobby mentre lavorava per un'azienda produttrice di passata di pomodoro. Nel 2003 si trasferì in Ghana per seguire un nuovo stabilimento dell'azienda, grazie alla sua conoscenza delle lingue. Lì, continuò a lavorare in radio e nei locali, immergendosi nella scena musicale africana e scoprendo nuove sonorità. Questo periodo ha segnato una grande svolta dal punto di vista artistico poiché ha iniziato a esplorare le sonorità afro e a integrarle con la musica house. Grazie alla sua visione innovativa, MoBlack ha portato l'Afro House a un pubblico più ampio, influenzando la scena musicale globale. Attualmente vanta 70.000 follower sui social media, 4,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed esibizioni tutto il mondo, dai club più esclusivi, come quelli di Ibiza o Parigi ai grandi festival a Cape Town.Nel grande Elephant Park, struttura immersa nel verde, MoBlack proporrà un’esibizione esclusiva, un set più lungo del solito, offrendo un viaggio musicale immersivo tra ritmi profondi e sonorità elettroniche.A condividere con lui la consolle ci saranno il duo Picca & Mars, composto da produttori musicali pugliesi apprezzati per il loro sound elettronico e influenze Afro House; il duo Elle&Kline; il dj EightySeven.Questo speciale appuntamento è organizzato da Anonima group, realtà del settore dell’entertainment del Sud Italia, costituita da un team con un’esperienza ventennale in ambito eventi e operante in Puglia e Basilicata con la gestione di diversi club e organizzazione di festival e rassegne con importanti artisti del palcoscenico nazionale e internazionale.Elephant park – contrada Pizziferro – Ginosa marina (Ta)Info: 3279049543Apertura cancelli: 20:30