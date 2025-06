“Murgia in Festa” al via: natura, sapori e musica nella prima tappa del 20 giugno

Tutto pronto per l’appuntamento inaugurale dell’evento che celebra le meraviglie della Murgia

BARI – Sta per partire la prima tappa di “Murgia in Festa”, un evento imperdibile pensato per far riscoprire i colori, i sapori e i suoni autentici della Murgia. Il 20 giugno, presso il suggestivo Supramurgia Agribistrot, si darà il via a una giornata all’insegna della natura, della cultura enogastronomica e della musica dal vivo.

Il programma prevede un’affascinante passeggiata tra i sentieri della Murgia, che condurrà i partecipanti fino alla storica Grotta di Cristo, offrendo un'immersione unica tra storia e paesaggi mozzafiato.

A seguire, spazio al gusto con un show cooking del casaro, dove sarà possibile assistere alla lavorazione artigianale dei latticini e degustare prelibatezze freschissime, accompagnate dai vini selezionati dell’Azienda Agricola Fiore.

La giornata si concluderà in grande stile con l’energia della Popular Band, che porterà sul palco un coinvolgente repertorio musicale, perfetto per chiudere la serata tra sorrisi, balli e convivialità.

Un’occasione unica per vivere il territorio con tutti i sensi, tra escursioni, buon cibo e intrattenimento di qualità.

Info e prenotazioni: 📞 +39 351 574 1905

Location: Supramurgia Agribistrot – Murgia

Murgia in Festa ti aspetta per celebrare insieme l’identità, la bellezza e le tradizioni della nostra terra.

Invitiamo media, appassionati e famiglie a condividere e partecipare. Segna la data: 20 giugno. Non mancare!

Murgia in Festa – Colori, sapori e suoni della nostra terra.