Sinner riparte alla grande: vittoria all’esordio ad Halle dopo la finale persa a Parigi

HALLE – Dopo la delusione della finale persa al Roland Garros,torna subito al successo. Il tennista altoatesino, attuale numero 1 del mondo e campione in carica, ha esordito con una convincente vittoria sull’erba dell’, superando in due set il tedesco, numero 138 del ranking:il punteggio finale.

Sinner ha mostrato solidità e concentrazione, dominando i momenti chiave del match contro un avversario generoso ma mai realmente in grado di impensierirlo. Un debutto positivo per l’azzurro, che conferma la sua voglia di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Parigi e di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Germania.

Nel secondo turno, Sinner affronterà il kazako Alexander “Sascha” Bublik, avversario talentuoso e imprevedibile, capace di mettere in difficoltà anche i migliori. Un test importante per misurare le sue ambizioni nella corsa verso la riconferma.

Il torneo di Halle, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione su erba in preparazione a Wimbledon, è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Jannik Sinner c’è. E ha già rimesso in moto la sua corsa.