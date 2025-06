Nasce MARèA: a Bari una nuova destinazione sul mare tra relax, musica e gusto

– Si chiamaed è la nuovaaffacciata sul mare a sud di Bari, nata per accogliere il pubblico in cerca di relax, sapori autentici, buona musica e tramonti mozzafiato. Un progetto firmato, già noto per la gestione di Torre Quetta, oggi temporaneamente chiusa per i lavori di riqualificazione della costa sud.

Con un’offerta che unisce semplicità e raffinatezza, MARèA punta a diventare il nuovo punto di riferimento per chi desidera vivere l’estate tra comfort, atmosfera rilassante e servizi attenti, in un luogo capace di parlare a famiglie, coppie e giovani.

Quattro chioschi, un’anima unica

Il cuore di MARèA è costituito da quattro chioschi in legno bianco, ognuno con una proposta gastronomica diversa ma complementare:

Chiosco 1 – Kateringsrl : specialità della casa è la celebre assassina, accompagnata da primi piatti a base di pesce, fritture e altre bontà della tradizione.

Chiosco 2 – KAKAO : aperto dalla mattina fino a tarda notte, è il luogo perfetto per una pausa dolce o un aperitivo. Bar, crepes, cornetti caldi e gelati artigianali per tutte le ore.

Chiosco 3 – Bombetteria : braceria sul mare che propone le famose bombette pugliesi, carne alla brace e gustoso street food.

Chiosco 4 – MARKI: nato dall’esperienza di "Parrilla en la playa", propone drink selezionati, vini e birre accompagnati da DJ set e performance live per serate sotto le stelle.

Un format fresco, autentico e inclusivo che mira a offrire esperienze di gusto, musica e relax in uno degli angoli più belli del litorale barese.

Una visione etica e inclusiva

Alla guida del progetto c’è Christian Calabrese, amministratore unico di Gruppo Ideazione, già protagonista del rilancio di Torre Quetta dal 2017. «Abbiamo voluto creare un luogo in cui il contatto con il mare si fondesse con servizi di qualità e un'atmosfera rilassante – afferma Calabrese – adatta sia a famiglie che a giovani in cerca di un'esperienza diversa».

Non solo divertimento e ristorazione: MARèA punta anche sull’accessibilità e sull’innovazione, con l’imminente installazione di una piscina accessibile anche ai disabili e di un sistema Blind Tag per l’orientamento dei non vedenti.

A disposizione degli ospiti anche un ampio parcheggio con oltre 300 posti auto, con tariffe giornaliere analoghe a quelle già in vigore a Torre Quetta.

Un’estate di eventi

L’apertura ufficiale è fissata per giovedì 26 giugno, e a breve verrà presentato anche il programma degli eventi, che darà grande spazio alla musica live, a iniziative culturali e a momenti di intrattenimento per ogni fascia d’età.

Il progetto coinvolge sette imprese locali, tra ristoratori, servizi di pulizia, manutenzione e vigilanza, confermando la vocazione del Gruppo Ideazione a promuovere sviluppo locale in modo etico e trasparente.

📍 Scopri di più su MARèA

🌐 www.mareabari.com

📞 Tel. 351 226 1088

Un nuovo angolo di mare dove il tempo rallenta e l’estate comincia davvero.