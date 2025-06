Sabato 28 giugno Ostuni accoglie il suo primo Pride

"Sfidare la norma abitando il sud: per un Pride meridiano"





OSTUNI (BR) - Sabato 28 giugno si terrà il primo Ostuni Pride. Il programma prevede:

- ore 17, raduno presso Porta San Demetrio

- Ore 17.45, partenza della parata lungo viale Oronzo Quaranta, via Pisanelli, Corso Mazzini

- Ore 19, arrivo in piazza della Libertà per gli interventi finali





Sul carro dell’Ostuni Pride la madrina Eleonora Magnifico, simbolo potente di libertà della nostra terra, la musica di Amarena DJ e la vivacità dello spettacolo drag di Raven Voice e Moet Sharon. In parata con noi ci sarà inoltre il "rumore" festoso di Mòmò Murga.





L’Ostuni Pride non è solo una sfilata, ma un movimento che nasce dall’urgenza di radicare le battaglie per i diritti nella nostra realtà locale. Il nostro è un Pride orgogliosamente meridiano: ci opponiamo alla narrazione antimeridionalista e orientalista, rivendicando il Sud non come periferia folkloristica, ma come centro nevralgico di una nuova controcultura dal basso. Ostuni non può essere ridotta a un’enclave del lusso; ci battiamo contro la crescente gentrificazione della Valle d’Itria e un turismo che snatura il territorio e esclude i residenti, anche dal punto di vista ambientale.





L’Ostuni Pride, nato dall’iniziativa del circolo Arci Annavanna e supportato da Sherocco Festival, è un laboratorio vivo di comunità e autodeterminazione.





Per questo, chiediamo di fare e curare la rete: un’alleanza solida e ampia che superi i confini di Ostuni e coinvolga associazioni, istituzioni, imprese e attivisti, anche al di fuori del mondo LGBTQIA+.





Chiediamo alle istituzioni locali impegni concreti per garantire visibilità, sicurezza e piena partecipazione sociale alla comunità LGBTQIA+, e alle attività produttive un supporto autentico attraverso politiche interne antidiscriminazione e promozione di narrazioni inclusive. Insieme, vogliamo costruire una cultura del rispetto e generare valore sociale ed economico duraturo per tutta la comunità.