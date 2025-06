Sammichele di Bari ospita l’opera di Aymen Mbarki per “Una Boccata d’Arte 2025”

Dal 29 giugno al 28 settembre la piazza Caracciolo si trasforma con “Il Versetto del Mare – Hizb Al Bahr”

VOGA Art Project è lieta di annunciare l’inaugurazione dell’edizione 2025 di Una Boccata d’Arte in Puglia, con l’opera dell’artista Aymen Mbarki intitolata “Il Versetto del Mare – Hizb Al Bahr (حزب البحر)”. L’appuntamento è per domenica 29 giugno in Piazza Caracciolo a Sammichele di Bari (BA). L’installazione sarà visibile fino al 28 settembre 2025, offrendo al pubblico tre mesi di riflessione e dialogo artistico nel cuore del borgo.

Una Boccata d’Arte, giunto alla sesta edizione, è un progetto promosso dalla Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e Threes Productions. L’iniziativa trasforma l’estate italiana in un percorso culturale unico: venti borghi, uno per ogni regione, ospitano venti artisti contemporanei, valorizzando il dialogo tra arte e territorio.

Per la tappa pugliese, Aymen Mbarki propone un’opera site-specific che si innesta con delicatezza e profondità nel tessuto urbano e simbolico di Sammichele di Bari. “Il Versetto del Mare – Hizb Al Bahr” prende ispirazione dalle porte murate che punteggiano il borgo, trasformandole in metafora di soglie interiori e collettive, ma anche in portali visivi per il pensiero e la contemplazione.

“Il portale diventa un punto di passaggio tra realtà e immaginazione – spiega l’artista –, un invito a ripensare il Mediterraneo non come frontiera, ma come spazio condiviso di narrazioni, incontri e contaminazioni culturali”.

Mbarki, tunisino di nascita e attivo sulla scena artistica internazionale, intreccia il patrimonio architettonico e simbolico delle medine nordafricane con quello dei borghi pugliesi, creando una connessione profonda tra le due sponde del mare.

Con “Il Versetto del Mare”, Sammichele di Bari si inserisce nel circuito nazionale di Una Boccata d’Arte, contribuendo a una riflessione collettiva che attraversa l’Italia e valorizza la diversità culturale, il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico, e la capacità dei piccoli centri di farsi portatori di messaggi universali.

Per approfondimenti e materiali stampa:

📎 [Cartella stampa]

🌐 [Pagina dedicata a Una Boccata d'Arte 2025 sul sito VOGA Art Project]

Info utili:

🗓 Inaugurazione: Domenica 29 giugno 2025

📍 Piazza Caracciolo, Sammichele di Bari (BA)

📅 Esposizione fino al 28 settembre 2025

Per ulteriori informazioni e richieste stampa, il team di VOGA Art Project è a disposizione.