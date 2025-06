NSC Puglia: "Inaccettabile giustificare l’omicidio del brigadiere Legrottaglie. Querela per i commenti offensivi sui social"

FOGGIA –. Con queste parole, lainterviene duramente contro una serie di commenti apparsi sui social dopo la tragica morte del, ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana.

A firmare la dura presa di posizione sono Cataldo Demitri, segretario generale regionale, e Natalino Leobono, segretario generale aggiunto, che condannano le affermazioni “irriguardose e offensive” comparse online, in cui qualcuno ha cercato di giustificare l’azione dei criminali evocando motivazioni economiche e sociali.

“Nulla, e sottolineiamo nulla, può giustificare l’omicidio di un carabiniere” , scrive NSC Puglia, sottolineando come certi commenti rappresentino non solo una mancanza di rispetto verso la vittima e i suoi colleghi, ma anche una forma di istigazione all’odio e apologia di reato .

Tra i messaggi social riportati e stigmatizzati dal sindacato, anche frasi come: “Posto fisso… Lui aveva da mangiare, il ladro doveva sfamare la famiglia. Avete tolto il reddito e ora la gente andrà a rubare… Vi sta bene così”.

Il sindacato ha annunciato che presenterà querela per tutti i reati ravvisabili, tra cui apologia di reato, vilipendio delle Forze Armate e istigazione a delinquere, a tutela dell’onore e del decoro dell’Arma dei Carabinieri e di ogni suo componente.

“Fare il nostro mestiere non è per tutti, ma è a servizio di tutti”, ha affermato il segretario Leobono. “Ci vogliono coraggio, dedizione e sacrificio. Valori che non appartengono a chi ironizza su un caduto o difende un criminale dietro a una tastiera”.