Nuova aggiudicazione a Foggia per la Coop. Tre Fiammelle

Oggi, a pochi mesi dalla conclusione naturale del controllo giudiziario, il nuovo appalto rappresenta un segnale forte del percorso virtuoso intrapreso, testimoniando la piena affidabilità operativa e il recupero della piena fiducia istituzionale. La Coop. Tre Fiammelle si presenta così rinnovata, rafforzata e pronta a proseguire il proprio cammino con trasparenza, professionalità e continuità al servizio del territorio.

La Cooperativa foggiana Tre Fiammelle si è aggiudicata il nuovo maxi appalto del Comune di Foggia per la gestione dei servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione degli immobili comunali, scuole di ogni ordine e grado, uffici, impianti sportivi e aree verdi.La gara, avviata lo scorso marzo e formalizzata nei giorni scorsi con l’aggiudicazione definitiva, era stata bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, con un valore complessivo di oltre 3,2 milioni di euro. Alla procedura hanno partecipato più di venti operatori economici di rilievo nazionale, tra cui colossi del Facility Management come Vivenda, La Lucente, Coopservice, CNS Consorzio Nazionale Servizi e numerose altre cooperative provenienti da tutta Italia.Nonostante l’agguerrita concorrenza, Tre Fiammelle ha conquistato il primo posto in graduatoria , totalizzando un punteggio complessivo di 80,418 punti, frutto di una valutazione tecnica altissima e di un’offerta economica ritenuta congrua e non anomala dalla commissione giudicatrice, presieduta dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Salanitro. Il ribasso offerto, pari al 90,84%, è stato considerato compatibile con la sostenibilità dell’appalto e con il rispetto dei parametri di legge.Il risultato raggiunto rappresenta un importante traguardo operativo per la cooperativa foggiana, che con questo nuovo incarico continuerà ad assicurare servizi essenziali al territorio, mantenendo gli attuali livelli occupazionali e proseguendo la propria attività storica. Tre Fiammelle opera a Foggia dal 1959 e rappresenta oggi una delle realtà più consolidate nel panorama italiano del Facility Management. La cooperativa offre una vasta gamma di servizi integrati: sanificazione e igiene ambientale, manutenzione di impianti tecnologici, termici ed elettrici, cura e gestione del verde pubblico e privato, servizi di logistica, guardiania e portierato, operando sia per enti pubblici che per importanti realtà del comparto sanitario e industriale.Nel corso della sua lunga storia, laha saputo crescere e adattarsi, sviluppando competenze e professionalità sempre più specializzate. Grazie alla sua struttura organizzativa flessibile e radicata sul territorio, ha sempre mantenuto forte il legame con la comunità locale, garantendo nel tempo occupazione stabile e qualità dei servizi.Il nuovo appalto si inserisce in un contesto aziendale che negli ultimi due anni ha affrontato un delicato ma significativo percorso di risanamento. Dopo l’emessa nel febbraio 2023, il Tribunale Ordinario di Bari aveva disposto il controllo giudiziario della cooperativa ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011.L’azienda ha così intrapreso un processo profondo di revisione e ristrutturazione interna sotto la supervisione dell’Amministratore Giudiziario Avv. Luca D’Amore e con la nuova presidenza del Generale Gerardo Vincenzo Restaino. Sono stati adottati rigorosi protocolli di self-cleaning aziendale, aggiornate le procedure di controllo e compliance, rafforzati i sistemi interni di governance e trasparenza. Sin da subito, la cooperativa ha manifestato la volontà di affrontare con responsabilità il percorso di rinnovamento, confermando attraverso comunicazioni ufficiali il proprio impegno verso la legalità e il pieno rispetto delle normative.