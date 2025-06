Nuovo punto vendita INTERSPAR a Triggiano: 30 assunzioni tra gli ex lavoratori del precedente supermercato

CORATO – Un’importante notizia per l’economia locale e per decine di famiglie del territorio barese: Maiora S.p.A. Società Benefit, concessionaria del marchio Despar nel Centro-Sud Italia, ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita INTERSPAR all’interno del Centro Commerciale Bariblu di Triggiano (BA).

Il nuovo store sarà operativo nei prossimi mesi e si inserisce in una strategia di rilancio commerciale e responsabilità sociale, dopo la chiusura, nell’aprile 2024, del precedente supermercato gestito dal gruppo Apulia Distribuzione, che aveva comportato il licenziamento collettivo del personale.

30 lavoratori riassunti a tempo indeterminato

A seguito di un complesso e costruttivo confronto tra Maiora, Blu Apulia (proprietaria degli spazi immobiliari), le organizzazioni sindacali, Iperblu, il Comitato SEPAC della Regione Puglia e altri attori istituzionali, è stato raggiunto un accordo che ha permesso la riassunzione di 30 lavoratori ex dipendenti del precedente punto vendita. L’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, è entrata in vigore lo scorso 1° giugno 2025, mantenendo inalterate le condizioni retributive.

In parallelo, Blu Apulia si è impegnata a sostenere il ricollocamento degli altri 28 lavoratori, con il supporto di Iperblu, raggiungendo così l’obiettivo condiviso di “esubero zero”, ritenuto imprescindibile dai sindacati.

Un investimento per l’occupazione e il territorio

«Siamo orgogliosi di aver potuto offrire un’opportunità concreta di continuità lavorativa a 30 persone, contribuendo a salvaguardare il reddito e la serenità delle rispettive famiglie», ha dichiarato Pippo Cannillo, Amministratore Delegato di Maiora.

«Per noi, il legame tra business e responsabilità verso la comunità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano e concreto. Il nuovo INTERSPAR sarà non solo un presidio di qualità per i consumatori, ma anche un volano per la vitalità del centro commerciale e per l’economia locale.»

In attesa dell’apertura, continuità occupazionale garantita

Nell’attesa dell’inaugurazione del nuovo punto vendita, Maiora ha già provveduto a impiegare temporaneamente il personale assunto in altri punti vendita della rete nella provincia di Bari, assicurando continuità lavorativa e un progressivo inserimento nei valori e nei processi aziendali.

Un nuovo format per rilanciare Bariblu

Il nuovo INTERSPAR sarà caratterizzato da un format innovativo, con un’offerta merceologica ampia e distintiva, servizi al cliente moderni e un layout espositivo pensato per migliorare l’esperienza d’acquisto. Un progetto che mira a rafforzare l’attrattività del centro commerciale Bariblu e a generare un impatto positivo sull’indotto locale.

Con questa operazione, Maiora S.p.A. Società Benefit conferma la propria visione di impresa sostenibile, impegnata nella creazione di valore condiviso, tra crescita economica e impatto sociale.