Trinchera (nPSI Brindisi): 'Morto in servizio il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie: rendiamo omaggio alla sua memoria'

BRINDISI - "Sono sconvolto e senza parole a causa della morte del mio caro amico Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, appartenente all'Arma dei Carabinieri di Francavilla Fontana ma residente ad Ostuni, ucciso in servizio mentre affrontava due malviventi. Non è giusto, né tantomeno accettabile, che un servitore dello Stato Italiano debba perdere la vita in questo modo, e proprio nel suo ultimo giorno di lavoro. Sarebbe dunque doveroso un sentito omaggio alla sua memoria" ha dichiarato con fermezza attraverso una nota stampa Pino Trinchera, segretario della provincia di Brindisi dei Liberali e Riformisti nPSI ed ex appartenente all'Arma dei Carabinieri.





"Un grazie speciale va al mio amico Carlo Legrottaglie per la sua dedizione e impegno nel garantire la sicurezza pubblica. In questo momento doloroso sono vicino alla famiglia e alla comunità ostunese, che perde un suo figlio: un figlio della Patria, un figlio di tutti noi. Sostengo con forza tutte le Forze dell'Ordine che lavorano con risorse limitate per garantire la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento particolare per la velocità con cui si sono svolte le indagini e la cattura dei due malviventi. Un ringraziamento va anche ai falchi della Polizia di Stato che hanno assicurato alla giustizia i malviventi. Mi auguro che questi episodi non accadano più. Carlo Legrottaglie sarà per sempre vivo nei nostri cuori" ha dichiarato ancora Pino Trinchera.