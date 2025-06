Al PalaBarTino l’esibizione live della cantautrice barese Criwolf

BARI - Venerdì 13 giugno, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il concerto live di Criwolf, alias Cristina Pavone, cantante e cantautrice barese che scrive e canta le proprie canzoni sia in italiano che in inglese. Lo pseudonimo Criwolf racchiude il nome Cristina e il termine “wolf”, che in inglese significa lupo, figura che ha accompagnato l’artista sin da quando era piccola, animale della tradizione sciamanica al quale lei ha sempre fatto riferimento, soprattutto a livello spirituale, e che ha considerato come propria guida, come compagno di viaggio.Criwolf è l’autrice di “Scruffly Style” e “The Journey”, due Ep che hanno ricevuto passaggi radiofonici sia in Italia che all’estero. Il secondo, in particolare, è frutto della collaborazione con Eddy Mattei, rinomato produttore discografico indipendente che a sua volta ha lavorato con artisti di grande fama, tra cui Zucchero Fornaciari. Il video di “Scruffy Style”, realizzato nel 2022, ha raggiunto i quarti di finale al festival Wide Screen Music & Video in Canada. Tra la fine del 2024 e marzo di quest’anno si è esibita diverse volte anche a Londra, dove ha presentato alcuni suoi brani dal vivo e ha avuto l’opportunità di confrontarsi con colleghi, realtà ed esperienze diverse.Nei brani di Criwolf c’è sempre l’elemento spirituale, quel qualcosa che riguarda l’animo umano, e le sue esperienze più profonde, che poi sono anche le esperienze vissute un po’ da tutti ma che poi ognuno interpreta a modo suo secondo le proprie vicende di vita. Le canzoni di Cristina Pavone sono degli “input” che poi l’ascoltatore interpreta come meglio crede, a seconda delle proprie inclinazioni, seguendo il mood e le emozioni del momento.Durante l’esibizione al PalaBarTino, bar all’interno del Palamartino, il palazzetto dello sport del quartiere Libertà, insieme ai suoi musicisti Criwolf proporrà brani della sua discografia, come l’energica “In the Underworld”, la profonda “Sweet Heart” e il singolo “The Journey”, una riflessione profonda e personale sulla crescita, la resilienza e l’accettazione delle fugaci opportunità che la vita offre, proposto con un arrangiamento musicale coinvolgente che fonde sensibilità indie rock con un calore e una vivacità unica.