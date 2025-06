One Planet Festival, trionfa “The Global Connection”: una sinfonia di mondi uniti per il pianeta

– Un'esplosione di arte, musica e connessioni globali ha sigillato la serata conclusiva delcon lo spettacolo “”, andato in scena nella suggestiva cornice della. L’evento ha trasformato le colline di Minervino Murge in un crocevia di culture, suoni e visioni, per un’ultima notte di emozioni condivise all’insegna dell’armonia globale.

70 musicisti da 13 Paesi, un coro svedese da 35 voci, 20 tamburi Taiko, una performance di action painting e la prima mondiale del film “101 Flames of Inspiration” hanno dato vita a una celebrazione unica della musica come linguaggio universale e della creatività come forza trasformativa.

Tre palchi, un unico battito planetario

L’evento è stato articolato in tre spazi performativi:

All’aperto, suoni e ritmi da USA, Uganda, Ucraina, Germania e Russia ;

All’interno, maestri della world music da India, Brasile, Gambia, Spagna e Italia ;

Nella cantina della tenuta, l’intensa performance del Vocal Art Ensemble of Sweden, che ha intrecciato le proprie voci ai suoni registrati dallo scioglimento di un ghiacciaio artico.

Ogni spazio ha offerto un’immersione totale, tra strumenti rari, atmosfere acustiche e suggestioni visive. Al tramonto, l’area cantautori ha accompagnato il pubblico verso il gran finale, preceduto dal suono solenne dei corni tibetani.

Una proiezione-evento per il pianeta

Cuore della serata è stata la prima mondiale del film “101 Flames of Inspiration”, una produzione corale e straordinaria, realizzata da 160 musicisti di 50 Paesi, con colonna sonora originale e sistema audio immersivo Dolby Atmos a 19 canali. La pellicola è stata seguita da un’esibizione dal vivo che ha unito artisti sul palco e performer proiettati su uno schermo di 12 metri, in un connubio spettacolare tra tecnologia e umanità.

A concludere, un inedito brano collettivo ha acceso l’ultima scintilla creativa, seguito dalla cerimonia finale “Hold the Fire – Spread the Fire of Inspiration!”, con 20 tamburi Taiko e una spettacolare performance dell’artista Giuliano Di Cesare.

Un laboratorio globale di futuro

Il One Planet Festival, sostenuto da Fondazione De Feo-Trapani, Festival Internazionale Castel dei Mondi, Città di Andria, Puglia Culture, Tenuta Bocca di Lupo, tra gli altri, ha dimostrato che la musica può unire i popoli e accendere consapevolezza. Il progetto internazionale “101 Flames of Inspiration”, ideato da Eric Forsmark e Peter Danielsson, si propone come una piattaforma artistica permanente che lega musica e attivismo ambientale.

Dall’incontro diretto tra artisti di tutto il mondo nascerà anche un album collaborativo globale di 90 minuti, con 24 tracce originali, di cui le prime otto già raccolte in un vinile in edizione limitata: una staffetta sonora planetaria, testimonianza viva di un mondo che suona e respira all’unisono.

Il messaggio del festival è chiaro: non è solo un evento, ma una visione condivisa del futuro, dove la cultura è seme di cambiamento e la creatività un ponte tra i popoli. L’esperienza è stata trasmessa in streaming su Viewcy.com, per rendere il pubblico realmente globale.

🌍 Info & contatti:

📍 www.oneplanetfestival.it | www.inspiration101.org

📧 contact@inspiration101.org