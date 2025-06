Marco Cecchinato trionfa nel Challenger di Milano: battuto Prizmic in finale

Torna al successo, che conquista ilbattendo in finale il croatocon il punteggio diin un’ora e 45 minuti di gioco.

Una prestazione solida e convincente quella del tennista palermitano, che ritrova il gusto della vittoria a tre anni di distanza dall’ultimo titolo, ottenuto nel 2022 al Challenger di Lisbona.

Dominio nel primo set, lucidità nel secondo

Nel primo set Cecchinato parte subito forte, dominando con un servizio preciso e aggressività da fondo campo, che non lascia spazio a repliche da parte dell’avversario. Il croato, classe 2005 e in netta crescita nel circuito, non riesce a contenere i colpi profondi e il rovescio in spinta dell’italiano, che chiude il parziale 6-2.

Il secondo set si rivela più equilibrato: fino al 3-3 Prizmic riesce a tenere il passo, ma poi l’esperienza e il gioco vario di Cecchinato fanno la differenza. Con alcune soluzioni vincenti di rovescio e accelerazioni efficaci, l’azzurro strappa il servizio all’avversario e chiude 6-3, portando a casa la settima vittoria in carriera nel circuito Challenger.

Il cammino verso il titolo

Per arrivare in finale, Cecchinato aveva battuto in semifinale l’italiano Jacopo Vasamì con un doppio 6-3 in 90 minuti. Nell’altra semifinale, Prizmic aveva avuto la meglio sullo spagnolo Rafael Jodar, rimontando dopo aver perso il primo set: 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale.

Questo successo milanese rilancia la stagione di Cecchinato e gli restituisce fiducia in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, con l’obiettivo dichiarato di rientrare stabilmente nella top 100 ATP.