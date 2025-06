La Ghironda arriva a Bari per “Le due Bari”

BARI – La Ghironda compie trent’anni e festeggia con un ritorno in grande stile, sbarcando nel cuore di Bari con otto imperdibili appuntamenti dal 3 luglio al 17 agosto, all’interno del progetto “Le due Bari”, promosso dal Comune per unire simbolicamente centro e periferie attraverso la cultura, nel segno delle suggestioni pasoliniane che raccontarono il doppio volto del capoluogo pugliese.

La storica Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti, che negli anni ha trasformato le piazze dei piccoli centri pugliesi in palcoscenici globali, arriva ora nei cinque Municipi della città con spettacoli gratuiti tra musica, teatro, danza e arti visive.

Un viaggio tra continenti, sonorità e visioni

Il via è giovedì 3 luglio al Parco Princigalli con il travolgente Riciclato Circo Musicale, band folk-rock che crea strumenti da materiali di scarto, dando vita a un'esperienza sonora e visiva unica, nel segno della sostenibilità e dell’inventiva.

Il 15 luglio, al Parco per tutti di Torre a Mare, spazio al lirismo pianistico di Remo Anzovino, compositore colto e visionario, in tour con Atelier, album live registrato nel laboratorio di Giorgio Celiberti.

Il 16 luglio, nel Giardino Mimmo Bucci, le marionette a filo di Alex Piras porteranno in scena mondi sospesi tra sogno e paradosso, in un teatro poetico e artigianale fatto di legno e recupero creativo.

Grande attesa per il concerto del 17 luglio in piazza Mercantile con il trio guidato dal maestro del balafon Aly Keita, affiancato da Marcel van Cleef (percussioni) e Roberto Badoglio (basso): una fusione di ritmo, melodia e tradizione africana.

Il 22 luglio, nei Giardini Baden Powell, il duo Sarah-Jane Summers & Alessandro Sgobbio proporrà un viaggio tra Highlands scozzesi e improvvisazioni jazzistiche, un incontro musicale raffinato e sorprendente.

Il 23 luglio, sul Lungomare Starita, tocca alle sonorità del Sudamerica con Darinka & Maia, duo argentino-sloveno che mescola folklore, canto e poesia popolare.

Il 24 luglio, nel Parco Collodi, arrivano gli strepitosi acrobati di Afro Jungle Jeegs, collettivo keniano nato nella periferia di Nairobi e oggi simbolo di energia, talento e riscatto urbano.

Gran finale il 17 agosto, in piazzetta Santa Famiglia, con la Popular Band, quintetto che reinventa il repertorio della musica popolare italiana e internazionale con fisarmonica, mandolino, chitarra, clarinetto e contrabbasso.

Cultura come ponte tra mondi

La Ghironda, fin dalla sua nascita, ha trasformato il concetto di “spettacolo itinerante” in un’occasione concreta di dialogo interculturale, inclusione e riappropriazione degli spazi pubblici. Oggi, grazie alla sinergia con il progetto “Le due Bari”, rilancia la sua missione: portare la cultura dove non sempre arriva, unendo città e periferie in una grande festa collettiva.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.

📞 Info: 080.4301150

🌐 www.laghironda.it