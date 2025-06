Orta Nova, rissa durante la festa patronale: violenza dopo un incidente stradale sotto gli occhi di famiglie e bambini

ORTA NOVA – Un grave episodio di violenza ha sconvolto la serata di festa nel centro di Orta Nova, dove una, proprio nel cuore delle celebrazioni patronali. A rendere ancora più allarmante l’accaduto è il contesto in cui si è verificato:, raccolti per un incontro pubblico dedicato all’educazione giovanile.

Secondo le prime ricostruzioni, il caos sarebbe stato innescato da uno scontro frontale tra due automobili, uno dei quali guidata da un giovane. Dopo l’impatto con il veicolo proveniente dalla direzione opposta, l’auto ha terminato la corsa contro tre auto parcheggiate, causando ingenti danni.

Mentre il comandante della Polizia locale Michele Bruno e un ispettore si trovavano sul posto per i rilievi del caso, la tensione è esplosa. In pochi istanti, una lite tra i familiari del giovane conducente e i proprietari delle auto danneggiate è degenerata in una rissa violenta, con calci, pugni e urla che hanno scosso la folla presente.

I due agenti hanno tentato di dividere i contendenti, ma sono rimasti lievemente feriti nel tentativo di riportare la calma. La scena si è consumata davanti a circa settanta persone, alcune delle quali sono intervenute per aiutare le forze dell’ordine.

“Vorrei ringraziare i cittadini intervenuti a sostegno della polizia locale – ha dichiarato il comandante Bruno –. Questo dimostra che esiste una parte sana della società, pronta a difendere la legalità e la civile convivenza”.

L’episodio ha destato profonda preoccupazione nella comunità, anche per la gravità del contesto in cui si è verificato.

“L’aspetto più inquietante – ha proseguito Bruno – è che tutto è successo proprio mentre si parlava di educazione giovanile, davanti a tanti bambini. Un paradosso che deve far riflettere”.

Le immagini della rissa sono state immediatamente condivise sui social, dove sono diventate virali, contribuendo a diffondere lo sdegno e il timore tra i residenti. La Polizia è riuscita a identificare quattro dei cinque presunti responsabili, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica completa e accertare eventuali ulteriori responsabilità.