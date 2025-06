“Buen Camino”: il nuovo film di Checco Zalone, tra comicità e spiritualità sul Cammino di Santiago

ROMA – Dopo cinque anni di attesa, Checco Zalone torna sul grande schermo con un nuovo film: si intitolaed è pronto a conquistare le sale cinematografiche italiane nel periodo natalizio. La regia sarà firmata da, coautore della sceneggiatura insieme allo stesso Zalone, con cui si rinnova una delle coppie artistiche più amate del cinema italiano contemporaneo.

Il film è prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con Mzl e Netflix, che ne rafforza la portata distributiva internazionale. La distribuzione nelle sale italiane sarà curata da Medusa, mentre le riprese partiranno a luglio, tra location in Italia e Spagna.

Il titolo “Buen Camino” è un chiaro omaggio al celebre Cammino di Santiago, il percorso spirituale che attraversa il nord della Spagna e ogni anno accoglie migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Ancora non sono stati resi noti i dettagli della trama, ma è lecito aspettarsi che Zalone offra una rilettura ironica e irriverente dell’esperienza del pellegrinaggio, intrecciando comicità, riflessione e attualità sociale, come nel suo stile inconfondibile.

Il ritorno di una coppia da record

Checco Zalone e Gennaro Nunziante tornano a lavorare insieme dopo una serie di successi straordinari:

Cado dalle nubi (2009)

Che bella giornata (2011)

Sole a catinelle (2013)

Quo Vado? (2016)

Questi titoli hanno frantumato record al botteghino, portando in sala decine di milioni di spettatori e confermando Zalone come una figura unica nel panorama della commedia italiana. Dopo la parentesi da regista in solitaria con Tolo Tolo (2020), Zalone torna quindi a dividere la regia con Nunziante, in un sodalizio che ha già dimostrato una sintonia comica e narrativa vincente.

Un film per il grande pubblico (e non solo)

La scelta di ambientare il film lungo il Cammino di Santiago fa pensare a un racconto che, pur restando ancorato all’ironia pungente e all’umanità disarmante del personaggio di Zalone, potrà toccare corde più intime e universali, come la ricerca di senso, la spiritualità e il confronto con sé stessi. Temi profondi, trattati con il linguaggio accessibile e disincantato che ha sempre caratterizzato la comicità dell’artista pugliese.

Con “Buen Camino”, Checco Zalone si prepara dunque a tornare protagonista assoluto del Natale al cinema, in un progetto che promette risate, riflessioni e, come sempre, un occhio attento sui paradossi della società italiana e contemporanea.