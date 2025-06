“I tre dialetti di Bari”: il 17 giugno il laboratorio poetico-teatrale con Vito Sciacovelli nella biblioteca Cagnazzi

Nel cuore del programma “Quadri di Baresità”, un viaggio tra parole, emozioni e tradizioni baresi. Proseguono intanto le iscrizioni gratuite alle visite guidate nel Municipio II.

Un tuffo nella lingua, nella memoria e nell’identità barese. È quanto promette l’atteso laboratorio poetico-teatrale “I tre dialetti di Bari”, in programma martedì 17 giugno alle ore 17, presso la biblioteca Cagnazzi, in via Colella 13. L’incontro – a cura del regista Vito Sciacovelli – si inserisce nel cartellone di “Quadri di Baresità”, rassegna culturale promossa dall’associazione Slowtravels.it, con la collaborazione dell’Accademia d’Arme Stratos e del Centro Studi Normanno Svevo, e il patrocinio del Municipio II.

Durante il laboratorio, Sciacovelli condurrà il pubblico in un viaggio teatrale e poetico tra le tre anime dialettali della città: il barese portuale, quello di Bari vecchia e il dialetto della città nuova, con aneddoti, versi e scene di vita quotidiana che faranno riflettere, sorridere e, forse, commuovere.

L’ingresso è libero e gratuito.

Le visite guidate gratuite del programma

“Quadri di Baresità” è pensato per riscoprire il patrimonio storico, artistico e umano del territorio del Municipio II di Bari attraverso laboratori e tour guidati, tutti gratuiti. Gli appuntamenti, iniziati lo scorso 9 giugno, proseguiranno fino all’11 luglio con tappe in luoghi iconici e spesso poco conosciuti.

“Il nostro territorio raccoglie veri e propri tesori – spiega la presidente del Municipio II, Alessandra Lopez –. Grazie a questa iniziativa li stiamo rendendo accessibili a tutti, con un linguaggio semplice ma coinvolgente. Invitiamo cittadini di ogni età e provenienza a partecipare: basta un clic o un messaggio”.

Programma degli eventi

Martedì 17 giugno, ore 17 – Biblioteca Cagnazzi (via Colella 13):

Laboratorio teatrale “I tre dialetti di Bari” a cura di Vito Sciacovelli. Un racconto scenico tra porto, vicoli e nuovi quartieri della città.

Venerdì 27 giugno, ore 18 – Ingresso pedonale Policlinico:

“Storie dell’ospedale” con Maurizio Triggiani . Un viaggio nell’archeologia del contemporaneo, tra memorie sanitarie, guerra e dopoguerra.

Venerdì 4 luglio, ore 18 – Piazzale Locchi:

“Tour tra i villini post tetelegrafonici” con Fabio Armenise e Pasquale Ruggieri . Passeggiata tra Carrassi e San Pasquale, tra fabbriche, sviluppo urbano e storia industriale.

Venerdì 11 luglio, ore 19 – Villa Giustiniani:

Visita guidata con Fabio Armenise e Armando Moncelli alla scoperta dell’antica dimora e del suo ipogeo romano-bizantino.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione tramite:

il portale ufficiale dell’associazione Slowtravels.it

oppure con un messaggio WhatsApp al numero 389 1278780, indicando il tour scelto, il cognome e il numero di partecipanti.

Un’occasione preziosa per scoprire, vivere e tramandare la baresità.