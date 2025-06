Ostuni, convegno 'Autismo...oltre la terapia...' presso la Biblioteca Comunale

- Il Lions Club Ostuni Città Bianca, in collaborazione con Lions Club di Ceglie Messapica Alto Salento, l’Impresa sociale Outnotout srl e l’associazione "Inclusivamente", organizza il convegno "Autismo...oltre la terapia...", che si terrà sabato 14 giugno 2025, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso la Biblioteca Comunale "Francesco Trinchera" di Ostuni in via Dott. F. Rodio n°1.