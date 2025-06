Ostuni, tragedia nella notte: donna travolta e uccisa da un’auto nei pressi del cimitero

OSTUNI – Drammatico incidente nella notte ad, dove una donna diha perso la vita dopo essere statamentre camminava lungo la strada nei pressi del cimitero cittadino. La tragedia si è consumata intorno alle, nel silenzio della notte.

Alla guida dell’auto c’era un giovane, a bordo insieme ad altri tre coetanei. Dopo l’impatto, il conducente si è subito fermato per prestare soccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La donna è morta sul colpo.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Fasano, che hanno effettuato i rilievi tecnici per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico deviato per consentire le operazioni.