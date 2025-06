Palazzo delle Arti Beltrani: al via la stagione artistica 2025 con “It’s Wonderful” di Antonio Bucci & l’Insolita Band. Appuntamento domenica 15 giugno nella Corte Davide Santorsola

Si apre nel segno della grande musica la nuova stagione artistica 2025 del, con il ritorno dell’affascinantecome cuore pulsante degli eventi estivi all’aperto. Il debutto è fissato per(ingresso ore 20:30) con lo spettacolodi, un raffinato omaggio musicale ai giganti della canzone d’autore italiana:

Un viaggio sonoro e sensoriale tra ironia e poesia, tra swing e lirismo, che trasformerà la storica corte del palazzo in una festa di vibrazioni, parole e ricordi. Lo spettacolo prende ispirazione dalla celebre “Via con me” di Paolo Conte e si propone come più di un concerto: un’esperienza immersiva fatta di suoni, emozioni e atmosfere, che trascina il pubblico nel ritmo con naturalezza e coinvolgimento.

Antonio Bucci & Insolita Band: eleganza e passione in musica

Sul palco Antonio Bucci incanterà con la sua voce e il pianoforte, accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti:

Nik Cannone alla batteria

Manu Paradiso alla chitarra

Pino Santoniccolo al basso

Michele Tempesta al sax

Una formazione affiatata e brillante, capace di reinterpretare in chiave personale e suggestiva le melodie più amate del repertorio d’autore italiano.

Biglietti e abbonamenti

Ancora pochi giorni per assicurarsi un posto in prima fila. I biglietti sono disponibili al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani e online su Vivaticket:

🎟️ Biglietti “It’s Wonderful” su Vivaticket

Poltronissima numerata: € 20,00 / Soci Partner: € 15,00

Posto unico non numerato: € 15,00 / Soci Partner: € 10,00

Per chi desidera vivere tutta la stagione 2025, è possibile sottoscrivere abbonamenti fino al 15 giugno:

Abbonamento socio “Gold” – € 400,00: posto riservato, ingressi illimitati a tutte le iniziative fino al 31 dicembre 2025

Abbonamento “Musica a Corte” – € 145,00: 11 concerti domenicali, posto riservato

Abbonamento “Teatro” – € 50,00: 5 spettacoli teatrali, posto riservato

Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente al botteghino (via Beltrani 51, Trani – aperto dal martedì alla domenica ore 10:00–18:00).

Per info e prenotazioni anche via WhatsApp al numero +39 392 3892767 (catalogo eventi disponibile).

🎟️ Tutti gli spettacoli su Vivaticket – Palazzo delle Arti Beltrani

📘 Brochure stagione 2025

Una stagione d’arte, cultura e bellezza

Il programma 2025, sostenuto da Regione Puglia, Provincia BAT, Comune di Trani e altre importanti realtà istituzionali e culturali, si preannuncia variegato e coinvolgente: jazz, pop, teatro, notti al museo, cinema e laboratori per tutte le età, il tutto in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia. Con il sostegno di Radio Selene come media partner, il Palazzo delle Arti Beltrani si conferma motore culturale e turistico della città sul mare.

Per informazioni:

📞 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

🌐 www.palazzodelleartibeltrani.it

La stagione 2025 è pronta a cominciare: non resta che lasciarsi incantare.