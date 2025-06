Paura al Resort Monticchio di Pulsano: gazebo vola per il vento e colpisce una donna e diversi bambini

PULSANO – Attimi di terrore nel primo pomeriggio di domenica al Resort Monticchio, una delle strutture ricettive più frequentate del litorale ionico. Un improvviso colpo di vento ha letteralmente sollevato e fatto volare un gazebo, trasformandolo in un oggetto pericoloso che ha colpito in pieno una donna di 45 anni e coinvolto anche alcuni bambini presenti in piscina.

Secondo quanto riferito dai presenti, la donna si trovava a bordo vasca per sorvegliare i suoi figli quando è stata colpita violentemente alla testa dal gazebo, scagliato dall’improvvisa raffica. Nell’urto ha riportato la frattura di due vertebre cervicali e una profonda ferita al capo, suturata con 15 punti. La 45enne ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito gravi. È stata soccorsa inizialmente dagli ospiti del resort, per poi essere presa in carico dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove ora si trova ricoverata nel reparto di Neurochirurgia.

Feriti anche alcuni bambini che si trovavano in acqua al momento dell’accaduto. Almeno due avrebbero riportato contusioni e ferite di media entità, secondo le prime informazioni raccolte sul posto. Il numero esatto dei minori coinvolti e le loro condizioni cliniche non sono stati ancora ufficialmente comunicati.

L’episodio ha provocato panico tra i bagnanti e gli ospiti della struttura, molti dei quali hanno assistito in diretta alla scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pulsano per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze.

Da chiarire ora le responsabilità e la dinamica esatta dell’accaduto: resta da accertare se il gazebo fosse stato correttamente ancorato al suolo e se la struttura avesse rispettato tutte le normative di sicurezza previste per eventi e installazioni all’aperto. Al momento, né la direzione del resort né le autorità locali hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

L’incidente, che solo per miracolo non ha avuto conseguenze più tragiche, solleva interrogativi urgenti sulla gestione della sicurezza in spazi aperti frequentati da famiglie e bambini, soprattutto durante eventi estivi in località turistiche.