Deloitte inaugura a Bari la nuova sede alla Fiera del Levante: 75 milioni di euro per l’innovazione e l’intelligenza artificiale

BARI – Una nuova sede all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del capitale umano: Deloitte ha inaugurato oggi a Bari, negli spazi riqualificati della Fiera del Levante, il nuovo polo del network in Italia. Un investimento complessivo da 75 milioni di euro, suddiviso tra 50 milioni per la ristrutturazione e il centro di ricerca NextHub e 25 milioni per la creazione del “GenAI Center for Business Innovation”, un hub di eccellenza dedicato all’Intelligenza Artificiale generativa.

Con oltre 2.000 professionisti impiegati nel capoluogo pugliese (su un totale di oltre 14.000 in Italia), Deloitte consolida la centralità di Bari nelle sue strategie di sviluppo. Sono inoltre previsti 700 nuovi ingressi entro maggio 2026, con profili specializzati in Intelligenza Artificiale, cybersecurity, cloud, digital transformation, finanza, M&A e project management.

Un polo d’avanguardia per la trasformazione digitale

Il nuovo polo nasce all’interno della Fiera del Levante, storico simbolo dell’innovazione economica del Sud. L’intervento di ristrutturazione, realizzato su un immobile pubblico e condotto con criteri di sostenibilità ambientale, ha preservato elementi architettonici originali, integrandoli con soluzioni hi-tech che migliorano il benessere lavorativo. La nuova sede si estende su 9.000 metri quadrati, ospita circa 1.200 postazioni di lavoro, sale riunioni, spazi smart e un auditorium. Una parte degli spazi sarà aperta alla comunità, con un’area destinata all’incubazione di startup attive nei settori della logistica sostenibile e della space economy.

25 milioni per il GenAI Center for Business Innovation

L’investimento più innovativo riguarda la nascita a Bari del GenAI Center for Business Innovation, un centro di eccellenza composto da oltre 70 esperti di intelligenza artificiale generativa. Il centro sarà al servizio delle imprese italiane, con applicazioni in ambiti strategici come energia e ambiente, meccanica avanzata, space economy, edilizia, sicurezza informatica e turismo. L’obiettivo è accelerare la trasformazione dei processi di business con soluzioni scalabili e sostenibili.

Pompei (Deloitte): “Vogliamo generare valore condiviso nel Mezzogiorno”

All’inaugurazione, prevista per le ore 18, partecipano numerose autorità tra cui il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Michele Emiliano, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo Antonio Decaro, e il CEO di Deloitte Italia Fabio Pompei, che ha dichiarato:

“L’inaugurazione della sede di Bari è l’ultimo passo di un percorso iniziato nel 1999. I nostri investimenti testimoniano quanto Bari sia strategica nella nostra visione, come snodo cruciale per generare valore condiviso nel Mezzogiorno. Il nostro obiettivo è sostenere le imprese nella sfida della transizione digitale e nell’adozione dell’intelligenza artificiale, con un’attenzione particolare ai giovani e alle competenze del futuro”.

La crescita della Puglia sopra la media nazionale

Durante l’evento, Deloitte ha anticipato i primi dati di uno studio economico sull’andamento della Puglia dal 2010 al 2023. In questo periodo, la regione ha registrato una crescita del PIL pro-capite reale quasi doppia rispetto alla media italiana, e quasi quadrupla rispetto al Mezzogiorno. Solo nel 2023, il PIL pugliese è cresciuto dell’1,1%, contro lo 0,7% della media nazionale.

Anche i dati sull’occupazione mostrano segnali positivi: tra i giovani pugliesi (15-34 anni), i tassi di occupazione sono superiori a quelli medi del Mezzogiorno, seppur ancora inferiori rispetto alla media nazionale. In particolare, si registra un tasso di occupazione del 74,4% tra i laureati, dato che supera quello di molte altre regioni meridionali.

Deloitte continua così a investire in un Sud sempre più protagonista dell’innovazione italiana, contribuendo a consolidare il ruolo di Bari e della Puglia come hub tecnologico e scientifico di rilevanza nazionale e internazionale.