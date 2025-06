Lino Patruno Jazz Show: la leggenda del jazz accende l’estate del Palazzo delle Arti Beltrani

ph_Massimo Cangelli

Appuntamento imperdibile a Trani il 6 luglio con un viaggio musicale nella storia del jazz e nella carriera di un protagonista assoluto della scena internazionale

TRANI – La grande musica jazz torna protagonista a Trani con un evento straordinario: “Lino Patruno Jazz Show”, in programma domenica 6 luglio alle ore 21:00 (apertura porte ore 20:30) nella suggestiva Corte Davide Santorsola del Palazzo delle Arti Beltrani. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della musica, del racconto e della storia, attraverso la voce e le note di uno dei maestri indiscussi del jazz italiano.

Lino Patruno, polistrumentista e icona del jazz classico, alla vigilia dei suoi 90 anni, porterà in scena un vero e proprio “jazz show all’italiana”: uno spettacolo che unisce performance virtuosistiche, ironia teatrale, storytelling e filologia musicale. Con lui sul palco un ensemble d’eccezione composto da alcuni dei migliori interpreti del panorama jazz nazionale: Mino Lacirignola (tromba), Francesco Manfredi (clarinetto), Carlo Ficini (trombone), Sandro Binetti (pianoforte), Ilario De Marinis (contrabbasso), Michele Fracchiolla (batteria), la voce di Cristina Lacirignola, e naturalmente Lino Patruno a chitarra e banjo.

Il repertorio proposto attraversa la storia del jazz americano, dallo swing al dixieland, passando per l’hot jazz, nel solco della tradizione delle All Stars di Eddie Condon. Uno spettacolo che, più che un concerto, è un racconto vivo e pulsante di una vita spesa per la musica e per l’arte.

Una vita per il jazz (e non solo)

Nato a Crotone nel 1935, Lino Patruno è molto più di un musicista: è un narratore sonoro, testimone diretto di un’epoca irripetibile. La sua carriera, iniziata nella Milano degli anni ’50, lo ha visto protagonista come chitarrista, compositore, arrangiatore, attore, regista e divulgatore. È stato tra i fondatori del celebre gruppo cabarettistico “Il Teatrino dei Gufi”, ha collaborato con giganti del jazz mondiale – da Joe Venuti a Teddy Wilson – ed è l’unico chitarrista jazz italiano incluso nel libro “The Great Jazz Guitarists” dello scrittore californiano Scott Yanow.

Negli anni ha firmato colonne sonore per cinema e teatro, scritto sceneggiature (fra tutte quella di “Bix” con Pupi Avati, presentato a Cannes nel 1991), tenuto seminari universitari e pubblicato tre volumi autobiografici sul jazz. È stato insignito del Golden Globe della Stampa Estera, ha ricevuto una nomination al David di Donatello e rappresentato l’Italia nei più importanti festival jazz internazionali, da New Orleans a Lucerna.

Un evento da non perdere

Il concerto di Trani rappresenta una rara occasione per ascoltare e vivere la storia del jazz raccontata da uno dei suoi più autorevoli protagonisti. Più che un semplice evento musicale, sarà una serata di emozioni, swing e memoria collettiva: un incontro tra cultura, spettacolo e passione, in uno dei luoghi simbolo dell’estate pugliese.

Biglietti e informazioni

I biglietti per il “Lino Patruno Jazz Show” del 6 luglio a Trani sono disponibili nelle seguenti modalità:

Poltronissima numerata : €25,00

Posto unico : €20,00

Acquisto al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, aperto dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 21:00)

Online sul circuito Vivaticket :

👉 www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-lino-patruno-jazz-show/263567

Possibilità di prenotare via WhatsApp al numero +39 392 3892767

È possibile acquistare i biglietti anche con Carta Docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito.

Per scoprire tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 del Palazzo delle Arti Beltrani, è disponibile la brochure completa:

📖 Sfoglia la stagione 2025

Info:

📞 Tel: 0883 500044

📧 Email: info@palazzodelleartibeltrani.it