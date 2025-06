Peppe Barra inaugura la stagione estiva della Camerata Musicale Barese con “Si tenesse vint’anne”

BARI - Giovedì 26 giugno, nel suggestivo cortile dell’Ateneo di Bari (ingresso via Nicolai), si apre la 32ª edizione di “Notti di Stelle summer”, la rassegna estiva promossa dalla Camerata Musicale Barese in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. A inaugurare la stagione sarà Peppe Barra, autentico re del cunto napoletano, con lo spettacolo in prima regionale

Artista di spicco del teatro e della musica popolare napoletana, Barra porta sul palco una serata intensa e raffinata, in cui canzoni classiche partenopee, brani originali e riletture di autori diversi si intrecciano in un percorso narrativo che alterna canto, teatro e narrazione. Con la sua presenza scenica potente e lo stile inconfondibile, Peppe Barra restituisce al pubblico una performance ricca di ironia, disincanto e profondità, che coniuga radici popolari e visione contemporanea.

Ad accompagnarlo un gruppo di musicisti di lunga esperienza: Paolo Del Vecchio (chitarre e mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte e fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco Di Cristofaro (fiati etnici), un ensemble essenziale e affiatato che sostiene con maestria le sfumature della sua voce.

Nato a Roma nel 1944 in una famiglia di artisti napoletani, Peppe Barra è una figura centrale nel panorama del teatro musicale italiano. Cresciuto tra palcoscenico e tradizione orale, ha contribuito a rinnovare la musica popolare campana fin dagli anni ’70, calcando i palchi internazionali con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e partecipando a produzioni emblematiche come La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone.

La serata inizierà alle ore 20 con l’aperitivo “Spritz-ziamo Musica”, momento conviviale pensato per accogliere il pubblico prima dello spettacolo, che prenderà il via alle 21.

La rassegna “Notti di Stelle summer” proseguirà con altri tre appuntamenti, tutti co-organizzati con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e realizzati con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, oltre al sostegno di importanti realtà imprenditoriali locali attraverso l’Art Bonus.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Barese, online e al botteghino il giorno dell’evento.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella tradizione napoletana grazie a uno degli interpreti più autorevoli e autentici del nostro tempo.