Polignano a Mare: riapre il Libro Possibile Caffè, spazio di cultura e accoglienza per cittadini e turisti

POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare si riappropria di un luogo simbolo di cultura e comunità: ha riaperto ufficialmente il Libro Possibile Caffè, nel cuore di piazza Caduti di via Fani, con una cerimonia partecipata che ha visto la presenza delle istituzioni locali e della direttrice artistica del festival, Rosella Santoro.Il caffè letterario, nato come presidio culturale e spazio d’incontro intergenerazionale, si rinnova grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e diventa ora anche nuova sede dell’InfoPoint turistico della città, offrendo servizi integrati per cittadini e visitatori. Un progetto che unisce promozione culturale e valorizzazione del territorio, ponendo al centro la lettura, il dialogo e la scoperta.All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Polignano Vito Carrieri, l’assessore al Turismo e Grandi eventi Francesco Muciaccia, l’assessore alla Cultura Priscilla Raguso e la direttrice del Libro Possibile Rosella Santoro, in un momento simbolico che segna la riapertura di un presidio culturale attivo tutto l’anno, non solo durante il festival.Un caffè che è anche libreria, infopoint e laboratorio culturaleIl Libro Possibile Caffè si conferma epicentro degli eventi legati al festival omonimo, ma si propone anche come spazio permanente di promozione culturale, con una ricca libreria, eventi tematici, laboratori e una proposta gastronomica di qualità. Aperto fino al 31 ottobre 2026, ospiterà numerosi incontri e iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli, residenti e turisti.Una delle principali novità è l’inserimento del nuovo infopoint turistico, punto di riferimento per chi vuole scoprire Polignano e il suo patrimonio storico, naturalistico e artistico. Il servizio sarà attivo con aperture straordinarie e in sinergia con l’infopoint già presente nel centro cittadino, rafforzando l’accoglienza e la narrazione del territorio.Un ponte tra la comunità e il mondoLa riapertura coincide con l’avvio della XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile, in programma a Polignano dal 9 al 12 luglio e a Vieste dal 22 al 26 luglio, con oltre 250 autori sotto il tema unificante Viva la vida. Il caffè, oltre a essere quartier generale dell’organizzazione, sarà uno snodo vitale per i tanti eventi collaterali, proseguendo fino al 2026 con iniziative legate al 25° anniversario del festival.“La riapertura del caffè letterario rappresenta uno dei cardini delle politiche giovanili del nostro Comune” – ha dichiarato Vito Carrieri, sindaco di Polignano – “Un luogo pubblico ora potenziato anche con un nuovo servizio turistico, grazie alla collaborazione con l’Associazione Artes, che ringraziamo per la sua professionalità.”“Dopo l’esperienza internazionale di Londra, il Libro Possibile si conferma un festival dal respiro globale” – ha spiegato l’assessore Muciaccia – “Il caffè e l’infopoint saranno una cerniera tra il festival e i visitatori, grazie anche alla possibilità di utilizzo pubblico settimanale degli spazi.”“Questo luogo è ormai parte della vita culturale della città” – ha sottolineato l’assessora Priscilla Raguso – “Non è solo un punto d’incontro per i residenti, ma anche un primo contatto culturale per i turisti che arrivano in città.”“È stata la prima libreria di Polignano e ora torna a vivere in vista di un traguardo importante: i 25 anni del Libro Possibile nel 2026” – ha commentato con emozione Rosella Santoro – “Sarà un vero hub culturale, con laboratori ed eventi che accompagneranno la comunità fino al grande anniversario.”Un luogo da vivere, tutto l’annoIl Libro Possibile Caffè non è solo un caffè né una semplice libreria: è uno spazio pensato per restare vivo, inclusivo e dinamico. Un laboratorio culturale che cresce insieme alla città e che offre a chi arriva a Polignano – anche solo per un giorno – un’opportunità in più per scoprire, leggere, ascoltare, incontrare.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi in programma sono disponibili sul sito ufficiale: www.libropossibile.com.