Trasporti regionali, l’assessore Ciliento incontra i sindacati: “Verso una nuova governance unitaria dell’infrastruttura ferroviaria pugliese”

BARI – Si è tenuto questa mattina un importante incontro tra l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia,, e le rappresentanze sindacali del settore trasporti. Al centro del confronto, il percorso avviato daper la, in attuazione della delibera di Giunta n. 1770/2024.

All’incontro hanno partecipato anche il capo Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, la dirigente della Sezione Trasporto pubblico locale Carmela Iadaresta, e i responsabili del progetto per Asset, Giuseppe Garofalo e Teresa Sgaramella.

Come illustrato ai sindacati, la Regione Puglia punta alla costituzione di un soggetto giuridico unico che si occuperà della gestione integrata dell’infrastruttura ferroviaria regionale, separando nettamente la gestione della rete dall’erogazione dei servizi, in linea con la normativa europea.

Il lavoro avviato da Asset riguarda la ricognizione tecnica e organizzativa del patrimonio ferroviario e delle concessioni attualmente in capo alle quattro principali aziende ferroviarie attive sul territorio: Ferrovie del Sud Est, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano e Ferrovie Appulo-Lucane. La fase di raccolta dati, ora in corso, includerà anche un’analisi costi/benefici dei diversi modelli di gestione, con l’obiettivo di individuare la soluzione più sostenibile ed efficace.

Il percorso si concluderà entro maggio 2026, e sarà seguito dalla costituzione del nuovo gestore entro la fine dello stesso anno.

Nel corso dell’incontro, l’assessore ha sottolineato come ogni scelta sarà guidata dalla volontà di salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare le competenze esistenti nel settore ferroviario:

“È ancora presto per definire nel dettaglio il modello di NewCo o le eventuali alternative. Ma vogliamo rassicurare tutti: non solo non si intaccherà l’occupazione, ma si valorizzeranno le professionalità già presenti. Siamo di fronte a un passaggio epocale per il trasporto ferroviario regionale, che affronteremo con la massima cautela e in pieno confronto con sindacati, aziende e cittadini.”