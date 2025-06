Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Lecce

FRANCESCO LOIACONO - Eusebio Di Francesco 55 anni è il nuovo allenatore del Lecce per il prossimo campionato di Serie A. Ha firmato fino al 30 giugno 2026 con possibilità di rinnovo se i salentini riusciranno a salvarsi. Prima di diventare ufficialmente nuovo allenatore del Lecce nel pomeriggio di giovedì 26 giugno, Di Francesco ha rescisso il contratto con il Venezia che scadeva il 30 giugno 2026. Nella stagione che è terminata il 25 maggio Di Francesco ha allenato il Venezia, i veneti sono retrocessi in Serie B. Nel precedente campionato di Serie A Di Francesco è stato il tecnico del Frosinone, i laziali sono retrocessi in Serie B. Per Di Francesco è un ritorno al Lecce, infatti ha già allenato i salentini nel 2011- 2012 in Serie A. Il vice di Di Francesco sarà Fabrizio Del Rosso. Dello staff di Di Francesco faranno parte anche i collaboratori Giampiero Pinzi e Nicola Caccia. Massimo Neri e Andrea Disderi saranno i due preparatori atletici, invece Lello Senatore e Luigi Sassanelli saranno i preparatori dei portieri. Nel prossimo torneo di Serie A il Lecce cercherà di ottenere la salvezza.