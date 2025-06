Putignano, domenica la prima Escape City

PUTIGNANO - Dopo il successo delle Escape Room a Putignano (Bari) Onde Culturali APS insieme alle Operatrici Volontarie del progetto MusaP del Servizio Civile Universale ed al Museo Civico “Romanazzi-Carducci” di Putignano presentano la prima Escape City. Appassionati di avventura e storia domenica 22 giugno a partire dalle ore 18:00 potranno perdersi per con un pizzico di mistero le vie del Centro Storico della Città alla scoperta dei segreti dei Cavalieri di Malta.Appuntamento presso il Museo Civico “Romanazzi-Carducci” a partire dal quale cinque gruppi da 10 persone si sfideranno per risolvere gli enigmi e ritrovare l’oggetto perduto dal Balì.L’orologio inizierà a scorrere alle 18:00 ed i gruppi avranno soltanto 90 minuti per trovare le soluzioni dei rompicapi che affronteranno lungo il percorso, tentando così di portare a casa la vittoria in un’avventura che metterà alla prova capacità d’osservazione e prontezza.Una degna ricompensa attende il gruppo che, con astuzia e velocità, saprà ritrovare l’oggetto prezioso.Potranno partecipare cittadini in gruppo o singolarmente a partire dagli 8 anni, iscrivendosi tramite il modulo Google. Il costo è di 20€ per tutti, con uno sconto di 5€ per gli iscritti all’APS Onde Culturali.Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0802367269 o scrivendo una mail a musap@comune.putignano.ba.it.