“Donne per Bisceglie”: una prima edizione da ricordare, tra emozioni, storie e gratitudine

BISCEGLIE - È stata un successo di partecipazione e di emozione la, l’iniziativa fortemente voluta daper rendere omaggio a figure femminili che, con discrezione e forza quotidiana, contribuiscono a rendere la città più viva, più giusta, più bella.

Un evento sentito, coinvolgente, che ha saputo unire parole, musica e immagini per dare valore e visibilità a tante storie di vita spesso celate dietro la modestia e il silenzio, ma profondamente radicate nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Un tributo alle donne che costruiscono il futuro

Fulcro della serata è stata la presentazione della pubblicazione curata dal Dott. Tommaso Fontana, che ha raccolto e raccontato con sensibilità le testimonianze di donne straordinarie. A lui, un ringraziamento speciale per aver evidenziato – con chiarezza e profondità – il “credito” che le donne continuano ad avere nei confronti della società, troppo spesso incapace di riconoscerne pienamente il valore.

Un grazie sentito anche a Ciak Fotografia, che ha saputo cogliere, attraverso scatti intensi, l’essenza di una serata che resterà nel cuore dei presenti.

Un momento di memoria e ispirazione

Tra i momenti più toccanti, il ricordo dell’Avvocato Carmela Campanale, figura di riferimento per l’impegno sociale e civile, cui è stato intitolato il Premio “Oltre il Tempo”, consegnato a Suor Marilda Sportelli. Una scelta simbolica che racchiude in sé coraggio, speranza e dedizione, valori incarnati ogni giorno da chi opera nel silenzio per il bene comune.

Musica, emozione e partecipazione

Ad accompagnare l’evento, le eleganti note del Red Shoes Women Quartet e la conduzione attenta e professionale di Tommaso Amato, che hanno impreziosito l’atmosfera della serata svoltasi sulla suggestiva banchina del porto di Bisceglie, gremita da amici, familiari e cittadini.

Le parole del presidente Carriera

«Abbiamo voluto dare voce e visibilità a donne che, con discrezione e determinazione, rappresentano l’anima più autentica della nostra città» – ha dichiarato Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie –. «Questa prima edizione è stata un segnale forte di riconoscimento e gratitudine. Non celebriamo solo il passato o il presente, ma costruiamo insieme il futuro, con uno sguardo che valorizza competenze, umanità e coraggio femminile».

Un progetto che guarda avanti

“Donne per Bisceglie” si candida così a diventare un appuntamento fisso nel calendario cittadino, non solo come celebrazione, ma come momento di riflessione e costruzione di comunità, in cui la voce delle donne diventa motore di cambiamento e crescita condivisa.