Putignano, inaugurata la nuova sede dell’Ufficio di Piano all’ex tribunale di via Roma 31

PUTIGNANO - È stata inaugurata oggi, giovedì 12 giugno, la nuova sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale al secondo piano dell’ex tribunale di Putignano, in via Roma 31. Un trasferimento atteso e strategico, che permetterà di accogliere cittadini e cittadine in spazi più ampi, funzionali e centrali, migliorando l’accessibilità e il coordinamento dei servizi offerti.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Putignano – Comune capofila dell’Ambito – Michele Vinella, il Sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, il Sindaco di Locorotondo Antonio Bufano, quello di Noci Francesco Intini e l’Assessore di Castellana Grotte Davide Sportelli, accompagnati da una rappresentanza del Distretto ASL.

L’Ufficio di Piano, infatti, è un presidio fondamentale per tutti e cinque i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. È il centro operativo per la pianificazione e la gestione integrata delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale Puglia 19/2006, che promuovono un sistema coordinato di interventi per la costruzione del welfare locale.

Un presidio sociale operativo e radicato

Coordinato dalla Dirigente comunale Pamela Giotta e dalla Responsabile Anita Giotta, l’Ufficio di Piano conta attualmente 18 dipendenti e offre oltre 30 servizi di welfare d’accesso, attivi fin dal 2004. I destinatari sono minori e famiglie, anziani, persone con disabilità, stranieri e cittadini in condizione di difficoltà. L’attività dell’Ufficio si svolge in collaborazione con i Comuni associati, il Distretto Sanitario e numerosi attori del territorio, dalle associazioni alle organizzazioni sindacali, fino alle rappresentanze civiche.

Ogni anno si registrano circa 3.000 accessi da parte degli utenti, con picchi fino a 1.000 richieste per l’Assegno di Inclusione.

Le dichiarazioni

«Un luogo rinnovato, accessibile, pensato per accogliere e ascoltare – ha dichiarato l’Assessore al Welfare della Città di Putignano, Gianluca Miano –. Questa nuova sede è il cuore operativo di un welfare vicino alle persone, alle fragilità, ai diritti. Qui si costruisce il futuro sociale del nostro territorio, giorno dopo giorno».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Michele Vinella: «Il trasferimento rappresenta un momento importante per il lavoro dell’Ufficio di Piano. Una sede centrale, accogliente e funzionale darà ancora più forza e visibilità a un servizio essenziale per tutto l’Ambito. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo luogo pronto ad accogliere e progettare. Insieme possiamo fare la differenza».

Orari e contatti

L’Ufficio di Piano è operativo già da alcune settimane ed è aperto al pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30, e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00. Le prenotazioni possono essere effettuate scrivendo a: ufficiodipiano@comune.putignano.ba.it.

Oltre all’Ufficio di Piano, al secondo piano dell’ex tribunale trovano spazio anche il Centro Antiviolenza e il Centro Famiglie, che continuerà comunque ad avvalersi anche della sede di via Conversano. Un polo sociale che rafforza la rete dei servizi territoriali, contribuendo a rendere Putignano un riferimento in materia di welfare locale.