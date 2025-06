Racale, tragedia nelle campagne: muore intossicato dalle esalazioni del motore

RACALE – Una tragedia si è consumata nelle campagne di Racale, nel basso Salento, dove Tommaso Cimino, 67 anni, ha perso la vita intossicato dalle esalazioni sprigionate da un motore a scoppio.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno di un deposito agricolo privo di areazione, dove stava azionando la pompa di un pozzo alimentata da un motore a combustione interna. Le esalazioni tossiche prodotte dal macchinario avrebbero saturato l’ambiente, provocando un’intossicazione fatale.

A trovare il corpo ormai esanime è stato il figlio, accorso sul posto non vedendo rientrare il padre. Immediato l’allarme ai soccorsi: sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La comunità locale è sotto choc per la morte improvvisa e drammatica di un uomo conosciuto e stimato, rimasto vittima di una fatalità tanto tragica quanto evitabile.